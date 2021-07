H&M tiene un ‘bañador inteligente’ que se está agotando en toda España: cuando te lo pruebes entenderás por qué

Estamos en pleno verano y es el momento de sacar a relucir los esfuerzos que hemos hecho en los últimos meses en la operación bikini. No obstante, si consideras que no has hecho suficiente, o sí pero quieres potenciar aún más tus virtudes, en H&M encontrarás un ‘bañador inteligente’ que está arrasando en España.

El motivo no es otro que su poder estilizador. Y lo consigue gracias a varias propiedades que te contaremos a continuación.

H&M tiene un bañador con efecto moldeador que está arrasando

Este bañador de H&M está disponible en tallas que van de la 32 a la 50, pero suele agotarse a menudo en algunas de ellas, con lo que probablemente tendrás que esperar a que la firma lo reponga si decides comprarlo. Asimismo, debes saber que su precio es de 35 euros. Una cifra insignificante teniendo en cuenta todas las virtudes que otorga.

Bañador de H&M

Porque este bañador de H&M consigue moldear y perfeccionar siluetas. Esto es gracias a detalles como su estampado con rayas verticales. En el de la foto las rayas azul marino, pero ten en cuenta que también está disponible en tonalidades verde caqui y negro. Y siempre con el fondo blanco.

Presume de figura con el nuevo bañador de H&M

Por otro lado, está fabricado con poliamida, una fibra orgánica, y elastano. Una combinación que se ajusta a la perfección a las curvas de tu cuerpo, a la vez que le permite formar parte de ‘Conscious’, la colección sostenible de H&M.

Bañador de H&M

Mientras tanto, este bañador de H&M cuenta con un forro en su interior que y con una copa con relleno que moldea el pecho. Y también con un ajuste en la zona del estómago que otorga un efecto reductor.

Y todo ello se completa con un escote de pico muy pronunciado que te hace parecer más alta, y con unos drapeados en los laterales que le dan el toque definitivo de glamour. En definitiva, un traje de baño ideal para lucir la mejor figura en la playa o en la piscina