H&M trae a España el bañador con efecto faja que acaba con cualquier barriga

El mes de julio es con diferencia el que tiene las temperaturas más elevadas. Cada año hay más personas que se deciden por este mes para coger vacaciones. De hecho, algunos ya las están disfrutando, y lamentablemente, se encuentran en el ecuador de éstas. Hace buen tiempo y el mejor plan es darse un chapuzón en la playa o en la piscina, incluso en algún pantano o río.

Eso sí, a veces no nos atrevemos por nuestro cuerpo. H&M trae la solución si no has conseguido llegar a tiempo a la operación bikini.

La firma tiene siempre multitud de modelos de bañadores para todos los gustos. Es difícil decidirte, pero muy fácil acertar con el tuyo. Buceando por todos sus modelos hemos hecho una selección rápida y te queremos enseñar el que será la sensación de este verano.

Este bañador nos ha conquistado por sus maravillosas cualidades. Es perfecto y hará que te sientas bien contigo misma.

El bañador de H&M que moldea tu figura

Estamos ante un traje de baño con tirantes anchos y escote de pico, que posee copas con relleno extraíble que moldean y realzan el busto, mientras que proporcionan una buena sujeción.

Este bañador es un modelo con perneras de corte alto que causa un increíble efecto visual de piernas infinitas, estiliza tu figura.

Completamente forrado, la parte trasera es semicubriente y la espalda permanece descubierta hasta prácticamente la parte baja en un bonito escote cuadrado.

Estiliza tu cuerpo y además es muy cómodo de llevar porque permite libertad de movimientos gracias a su diseño. Se ciñe al cuerpo potenciando curvas y creando un efecto vientre plano eliminando la barriga.

En definitiva, este traje de baño cuenta con un efecto faja al ajustarse a la cintura por medio de una pieza central, estrechándola y de nuevo, potenciando todavía más las curvas del busto o las caderas.

Este traje se encuentra en estos momentos al increíble precio de 25 euros. Y hay para todas las tallas. Desde la 32 hasta la 50. Disponible en varios colores: verde caqui, amarillo neón, blanco y negro