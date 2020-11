Hyundai convierte al Tucson en un SUV deportivo: cambio radical

25 de noviembre de 2020 (10:55 CET)

Ya hemos visto la nueva generación del Hyundai Tucson. Ahora toca conocer la versión deportiva. Una variante que la firma surcoreana ya ha dado a conocer. Y te traemos las primeras imágenes.

El nuevo Hyundai Tucson presenta un cambio radical, tanto en su exterior como su interior. La nueva parrilla y su nuevo diseño lo convierten en la versión más agresiva de la historia. Pero atención, porque la cosa no acaba aquí. El nuevo Tucson de la división N Line ya está listo. Será el modelo más deportivo y agresivo de la gama. Y el fabricante ya anda presumiendo de él en las primeras fotos que han salido a la luz.

Hyundai saca a la luz el nuevo Tucson N

Este nuevo Tucson N Line competirá de tú a tú con modelos como el Seat Ateca. Y por lo que se ve en las fotos, aunque parecía difícil, el fabricante ha sabido dar un paso más allá y le ha dado un aire todavía más radical.

Este Tucson N luce unas líneas muy marcadas. Estrena paragolpes específico y pasos de rueda. Las tomas de aire también tienen más presencia, y en la zaga cuenta con una salida de escape cromada. Las llantas también son exclusivas. Y todo ello viene acompañado de logo distintivo de la sección N Line.

Motores entre 290 y 300 CV

En su interior tampoco se queda corto. Destacan las costuras en contraste de la tapicería, los asientos deportivos exclusivos, el volante, el pomo y el cuadro de instrumentos personalizable.

En el apartado mecánico, el Tucson N contará con los motores más potentes de la firma. Todavía se desconocen las especificaciones técnicas, pero los rumores apuntan a propulsores que se sitúan entre los 290 y los 300 CV de potencia.

La llegada de este Hyundai Tucson N no tendrá lugar hasta 2021. Y no será hasta cuando se acerque la fecha cuando conozcamos las prestaciones específicas de este nuevo SUV deportivo. Mientras tanto, no te pierdas las fotos que acompañan el artículo.