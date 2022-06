Este es el bolso del verano para la playa de Ikea por solo tres euros

Todo vuelve y al final acabamos llevando cosas que han llevado nuestras madres o abuelas toda la vida como son los bolsos de red. Este tipo de bolsos fueron lo máximo hace unos años, tanto Instagram como las calles en general se llenaron de este tipo de bolsos. A día de hoy ya no están tan de moda, pero lo cierto es que sigue siendo una opción bonita, útil y cómoda para llevar a la playa o a hacer la compra y usarla más como hacían nuestras madres y abuelas.

Y la opción más barata esta en el sitio menos pensado en Ikea. Vienen dos y cuestan 6 euros por lo que salen a tres euros por bolso. Están fabricadas en algodón y no ocupan nada, por lo que son perfectos para acompañarnos en la maleta de mano de tu próxima escapada a la playa.

Este bolso tiene muchísimas posibilidades sobre todo de cara al verano. Si queremos meter en ellas cosas pequeñas, podemos meter dentro una bolsita de tela o una especie de neceser con todo lo imprescindible para que no se caigan por los agujeros. Y bueno de paso evitar que se vea todo lo que llevas encima. Además esta bolsa de Ikea es una opción fantástica para no usar tantas bolsas de plástico en el supermercado y guardar la fruta en tus bolsas y de esa manera reducir el impacto que tienen en el medio ambiente. Y que son un poco posturetas también es un punto, no nos engañemos.

Otra utilidad es para guardar en la cocina las míticas cosas que nunca sabemos colocar como las bolsas de la compra, o los trapos de cocina y los guantes. Una forma muy mona de organizar esas cosas que parece que no tienen orden alguno. Además si eres un poco manitas y te gustan un poco las manualidades puedes tintar fácilmente una de las bolsas y así tener en varios colores.

Al final en Ikea tienen absolutamente todo para nuestro hogar.