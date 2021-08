Ikea trae el estilo industrial del Soho de Nueva York a tu casa: si no te dicen que es ‘low cost’ no te lo crees

El Soho es el acrónimo de South of Houston, como se conoce a uno de los barrios más populares de Nueva York. Está situado al oeste de Little Italy y está delimitado por las calles Houston, Canal, West Broadway y Lafayette Street. Todos los que vienen de turismo a la ciudad que nunca duerme no se olvidan de pasearse por este barrio. Un destino de compras muy popular.

Este barrio además es muy conocido por el estilismo de sus edificios. Todos ellos suelen ser de hierro fundido y sus calles adoquinadas. Es un lugar de reunión de los jóvenes y modernos. En este popular barrio con un toque industrial seguro que vendrían de maravilla como decoración las nuevas estanterías de Ikea de estilo industrial.

Las estanterías industriales que triunfan en Ikea

Unas estanterías de diseño que no solo te ayudan a organizar todas tus cosas, sino que además le da un aire decorativo. Además, se podría decir que es un producto ‘low cost’ y lo cierto es que nadie lo diría.

Por ejemplo, la estantería FJÄLLBO tiene un precio de 99 euros. Combina el metal con la madera maciza. Hay diferentes tipos de estantería y todas ellas son únicas.

Esta en concreto es doble y tiene una medida de 1 metro de largo, 1,36 metros de alto y 36 cm de profundidad. Se puede combinar con varios modulos.

La misma estantería, pero solo de metal con la capa superior de madera y de solo un módulo se encuentra rebajada a tan solo 59 euros. “Una estantería ideal para una decoración de estilo rústico. El metal le da un aire industrial, mientras que la madera maciza le aporta exclusividad“, comparten desde Ikea.