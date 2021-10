El zapatero minimalista de Ikea para espacios pequeños solo cuesta 3 €

La simplicidad es, en muchas ocasiones, la clave del éxito. Y si no, que se lo pregunten a Ikea, que tiene entre sus ‘best seller’ un producto que, a simple vista, podría parecer algo innecesario. Pero, al ver su precio, muchos lo compran, y ese es el motivo por el que está arrasando, y se está colando en prácticamente todas las casas. Hablamos de este zapatero, que tiene un diseño sencillo, y que sirve, obviamente, para colocar los zapatos. Hasta tres pares caben en él.

Zapatero Grejig

Sus medidas son de 58 centímetros de ancho, por 27 de fondo y 17 de alto. Está pensado para colocarse en la entrada de la casa, o en cualquier habitación. Incluso, como es plegable, se puede poner dentro del armario, o formar una estantería, comprando varios de ellos. Porque su precio es de tan solo tres euros, una verdadera ganga, y principal motivo por el que es un fijo en el carrito de la compra de todos los clientes de Ikea.

No requiere de montaje, y está hecho de acero. En definitiva, es ideal para todo aquél que esté buscando un zapatero, pues, en relación calidad-precio, no se puede encontrar nada mejor. Y, el que no tenga suficiente con guardar tres pares de zapatos, pues necesite de más, puede comprar varios zapateros Grejig, nombre del producto. Por nueve euros, se pueden tener tres, como es muestra en la imagen inferior, y colocarlos uno encima del otro.

Zapatero Grejig

Ikea ha conseguido colar otro artículo en sus grandes éxitos, pero este, a diferencia de los demás, no es por su innovador diseño, o por sus múltiples ventajas. Simplemente es por su precio y por su sencillez. Dos cosas que funcionan muy bien, sobretodo, si van de la mano. El Grejig es el claro ejemplo de ello.

Ikea no hace envíos a domicilio con el zapatero

El único punto en contra de este zapatero es el hecho de que no haya envíos a domicilio. Por lo tanto, el que esté interesado, deberá acudir a la tienda Ikea más cercana.