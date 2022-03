El impermeable para hombre más lujoso de Benetton diseñado por su propio director creativo

Muchas marcas suelen apostar por colaboraciones con ciertas temáticas, series, artistas o incluso organizaciones. Este tipo de colaboraciones centradas en una temática más específica suelen ser limitadas y especiales, con lo que constituyen apuestas seguras para un sector específico.

Es por ello que muchas cadenas de ropa convencionales empezaron a apostar por temáticas concretas de series y videojuegos populares entre los más jóvenes y un ejemplo de fue Bershka con colecciones de Sakura Card Captor o League of Legends o incluso Pull and Bear con camisetas de Naruto o Attack of Titans que han causado una gran sensación.

El impermeable de la nueva colección de Benetton con más colorido

Además de centrarse en temáticas concretas, también hay quienes deciden contar con diseñadores de prestigio y este es el caso de Benetton, que ha decidido sacar una colección diseñada por su director creativo Jean-Charles de Castelbajac llama “In Love We Trust”. Esta colección destaca por su colorido y sus diseños llamativos y nos ha llamado la atención este impermeable para hombre confeccionado en 100% algodón.

Tiene un cuello levantado con correa regulable para que puedas adaptarlo de la forma más cómoda. Cuenta con un cierre oculto con cremallera y botones y maxibolsillos frontales con solapa, muy funcionales e ideales para llevar tus enseres personales más importantes. Tiene también un original maxibolsillo aplicado en la parte trasera de la prenda.

Una de las cosas que más llaman la atención son sus detalles a todo color en lugares sutiles como los pliegues de los bolsillos o las tiras del cuello y cremallera. Está disponible en azul oscuro en todo tipo de tallas desde la S hasta la XXL y podrás encontrarlo en cualquier tienda física de Benetton o en su página web a un precio de 350€.

Otros productos interesantes de Benetton: