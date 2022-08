El invento de Lidl con el que combatir el calor en la calle por menos de 10 euros

Año tras año, la llegada del verano siempre suele ser sinónimo de unas temperaturas muy calurosas. Sin embargo, ni el más previsor podría haber advertido la ola de calor que ha asolado España durante este verano, una de las peores de los últimos 50 años. Sin embargo, por suerte, plataformas como Lidl están preparadas para una situación como esta, y cuentan en su catálogo con múltiples productos para combatir el calor.

Existen muchos utensilios clásicos que durante décadas se han utilizado para hacer frente a las temperaturas propias del estío, entre los cuales podríamos destacar los típicos ventiladores de aspas o los inventos más recientes, como los aires acondicionados o los minienfriadores para dar un toque más fresco a nuestro hogar.

Sin embargo, una vez que salimos a la calle, escasean las opciones para hacer frente a las altas temperaturas. Y es precisamente ahí donde más falta hace un aliado, ya que es en la calle donde somos existe más peligro de ser víctimas de un golpe de calor. Por suerte, Lidl cuenta con un invento que, por menos de 10 euros, nos permitirá hacer frente al calor también cuando estemos lejos de casa.

Lleva el fresco contigo a cualquier parte gracias a Lidl

Y lo cierto es que es un invento de lo más sencillo, pero tal vez sea esta sencillez lo que lo convierte en el aliado perfecto contra el calor. Estamos hablando del mini ventilador portátil que podemos encontrar en Lidl. Un producto que destaca por su ergonomía y por su capacidad de poder llevarlo con nosotros allá donde vayamos.

El miniventilador plegable de Lidl, disponible en la cadena germana por solo 9,99 euros.

Sin embargo, sus ventajas no terminan ahí. Y es que estamos hablando de un modelo plegable que cuenta con una base, por lo que cuando no lo estemos utilizando, podremos plegarlo sobre sí mismo y guardarlo en cualquier bolso para no tener que llevarlo de la mano.

Además, cuenta con tres velocidades que lo convierten en una gran fuente de energía en esos momentos del día en los que el calor aprieta con fuerza. Funciona a pilas, concretamente con pilas AA, pero es que, además, cuenta con un indicador LED que nos señala el nivel de batería restante, por lo que estaremos advertidos cuando la batería del mismo esté a punto de agotarse.

Un gran aliado para hacer frente a uno de los veranos más calurosos que se recuerda en los últimos años. Y que, además de por sus múltiples utilidades, también destaca por ser muy considerado con nuestro bolsillo: podréis haceros con él en vuestro Lidl más cercano o en la página web de la cadena germana por tan solo 9,99 euros. Porque mantenernos frescos en la calle no solo es posible, sino también barato.