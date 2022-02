La máquina elíptica de Decathlon que funciona sin cables ni electricidad

Quién no ha soñado alguna vez con tener su propio gimnasio en casa, especialmente aquellos apasionados del deporte que no pueden vivir sin su rutina de ejercicios diaria. Tener un gran gimnasio en casa quizás requiera de demasiado espacio que no todos poseemos, pero tener tu propia máquina de elíptica puede ser más sencillo de lo que crees.

Decathlon ha presentado una máquina elíptica de la marca Domyos que funciona sin ningún tipo de cableado ni electricidad, sino que es autoalimentada. Esta máquina ha sido concebida para usuarios de nivel de perfeccionamiento que pueden practicar más de 5 horas semanales.

Gracias a este mecanismo, podrás pedalear frente a tu ventana con mejores vistas, delante del televisor viendo tu programa favorito o incluso en una terraza en la que no hay enchufes cerca. La propia máquina se alimenta con tu movimiento por lo que no tendrás que preocuparte de esos molestos cables, si son demasiado largos o demasiado cortos o si no llegan al enchufe más cercano.

La elíptica es una máquina muy funcional que hace trabajar todos los grupos musculares. Cuanto mayor sea la longitud de la zancada mayor será la intensidad del entrenamiento de cardio. Esta elíptica en concreto tiene una longitud de zancada de 39 centímetros, la cual es cómoda y con una gran eficacia de pedaleo.

Además, si estabas pensando en adquirir esta cómoda y funcional máquina este es el mejor momento. Decathlon la ha rebajado y podrás hacerte con ella por 419,99€. Si lo prefieres, también tienes la opción de pagarla a plazos de 139,99€ durante 3 cuotas ampliables hasta 10. Apuesta por el deporte en casa y hazte con esta máquina elíptica que te ayudará a estar en forma de la forma más cómoda y efectiva.

