Las influencers lo han convertido en una compra obligada, así es el look deportivo tendencia de Parfois

La moda cambia radicalmente temporada tras temporada, solo se mantienen algunos básicos. Ésta se adapta a los tiempos que corren, por ejemplo, con el confinamiento, lucimos prendas mucho más cómodas, de estilo oversize, predominó el chándal y el pijama. La moda de ir con ropa holgada continúa este otoño/invierno. Esta moda se le conoce como ‘sport chic’.

Parfois tiene el conjunto más cómodo del mercado

Parfois sabe mucho de ello y ha sacado a la venta un conjunto chándal que ha enamorado a varias influencers, entre ellas Lucía Bárcena y Melissa Villarreal. Las sudaderas son ya un básico de armario indispensable, tanto si estás de acuerdo como si no. Además, son la combinación perfecta para una blazer, algo que hace unos años podría ser hasta raro.

Tal vez el chándal te recuerde a los uniformes de colegio o al atuendo que utilizas en el gimnasio. Este da un paso más allá. Es bonito y muy elegante. Es un diseño de Parfois que ha conquistado a cientos de personas. Ahora se puede lucir ‘comfy’ sin perder el estilo.

El modelo de Parfois parece un chándal a simple vista, pero no lo es. Es un conjunto blanco, también disponible en negro, que transmite suavidad y comodidad absoluta. Compuesto por un jersey de cuello alto y cremallera (32,99 €), y pantalones fluidos tipo jogger (29,99 €).

Melissa no ha querido añadirle nada más porque por sí solo ya es perfecto, pero en el caso de Lucía le ha puesto un plus de elegancia al combinarlo con unas sandalias de tacón. Crea tus propios ‘looks’ ‘sporty chic’ y no olvides que la sudadera esta temporada va a ser un básico imprescindible capaz de combinar absolutamente con todo.