El producto de Lidl que se adapta a tus mascotas sea cual sea su tamaño

La competitividad que existe entre los diversos supermercados es muy grande en muchos ámbitos. En el sector de la alimentación, reina Mercadona a pesar de la competencia. En el de la decoración, muchos intentan hacer frente a Ikea sin éxito. Sin embargo, hay algunas plataformas más versátiles, que, si bien no están especializadas en ningún ámbito concreto, tienen productos que nos pueden sacar de más de un apuro.

Es el caso de Lidl, un supermercado en el que podemos encontrar todo tipo de productos, pero que, a priori, salvando la sección de bazar, no cuenta con la hegemonía en ningún ámbito. Pero esto no implica que el catálogo de la cadena germana no sea lo suficientemente interesante, y cuente con opciones enfocadas a todos los públicos.

Por ejemplo, si un hecho caracteriza a Lidl y lo posiciona por encima de la mayoría, es la importancia que la cadena germana da a las mascotas. Y es que su catálogo ofrece un amplio abanico de productos pensando en nuestros amigos peludos. Unos productos que, en más de una ocasión, podrán sacar de un apuro a sus dueños.

El comedero más innovador del mercado está en Lidl

Por ejemplo, la cadena germana piensa en aquellas familias en las que hay más de una mascota. Ya sean dos perros de distintas razas, o, por ejemplo, un perro y un gato. En cualquier caso, animales con distintos tamaños que convivan en un mismo hogar. El catálogo de Lidl ofrece una solución de lo más efectiva para sus comidas.

El comedero de altura regulable para mascotas, disponible en Lidl por 17,99 euros.

Se trata del comedero de altura regulable de Lidl, un producto que cuenta con una estructura de acero como soporte, y dos platos desmontables cuya ubicación puede variar en función de cuál sea el animal que va a comer en un momento determinado.

Cada plato tiene una capacidad de 1,8 litros, y lo más habitual es que se utilice uno de ellos para la comida, y otro para el agua. Tiene una altura que se puede regular fácilmente entre los 9 y los 43 centímetros, lo cual es ideal para aquellos perros grandes, sobre todo cuando son mayores y su movilidad es reducida.

La estructura en su totalidad cuenta con unas medidas de 42x27x47 cm, por lo que tampoco nos encontramos ante un armatoste que ocupará un gran espacio en cualquier estancia de nuestra casa, mientras que el peso se reduce a 1,72 kilogramos, por lo que también hablamos de un producto muy manejable.

Un producto con el que Lidl piensan en nuestras mascotas, y nos ofrece diversas soluciones para facilitar la vida a nuestros compañeros peludos. Un comedero que podréis encontrar tanto en vuestra plataforma más cercana, como en la página web de la cadena germana por solo 17,99 euros.