Lidl tiene el regalo perfecto para los amantes de la música, ¿es tu padre uno de ellos?

Quedan pocas semanas para el Día del Padre, que en España siempre se celebra el 19 de marzo, y si aún no sabes qué regalarle al tuyo, entonces debes darte prisa, no te acomodes, no vaya a ser que te estés quedando sin algo realmente especial.

Los gadgets tecnológicos son detalles realmente prácticos que no solo sorprenderán a tu padre, sino que también le harán la vida más cómoda, ya sea escuchando música, viendo una película o midiendo el entrenamiento deportivo.

Es por ello que Lidl ha lanzado en su catálogo un altavoz con bluetooth y batería externa perfecto para regalar en el Día del Padre. La cadena de supermercados alemana se esfuerza en incluir siempre productos que puedan despertar el mayor interés del público, especialmente cuando hay fechas señaladas en las que aumentan las compras de regalos.

Altavoz bluetooht Lidl

Se trata de un altavoz bluetooth con batería externa incorporada, un dispositivo superútil al que tu papá le puede sacar mucho partido gracias a sus características y funciones que también puede disfrutar toda la familia, que eso siempre gusta más.

Este fantástico altavoz se puede conectar a un teléfono móvil u otro dispositivo a través de Bluetooth y además cuenta con la función PartyPlay, gracias a la cual podrás conectar hasta 10 altavoces compatibles para un sonido realmente increíble y completo.

También cuenta con características interesantes como: 2 altavoces potentes de 15 W para disfrutar de una gran potencia de sonido, batería externa integrada, hasta 15 horas de reproducción de música de forma inalámbrica a través de bluetooth, protección impermeable IPX7 y función True Wireless Stereo.

El pack de venta de Lidl incluye un cable de carga (USB C), un cable AUX de 3,5 mm y está a la venta en el supermercado alemán con un precio de 59,99 euros, un chollo increíble por todo lo que ofrece.