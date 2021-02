Lidl tiene la mejor hamburguesa vegana del supermercado para la OCU

Como bien saben en Lidl, Mercadona y el resto de cadenas de supermercados, los alimentos veganos están creciendo cada vez más en nuestro país. En los últimos años han sido muchos los que, ya sea por motivos ideológicos o por motivos medioambientales, han optado por dejar de lado la carne y han optado por productos que no provengan de origen animal.

Leer más: La panificadora de Lidl se queda fuera del ranking de las mejores para la OCU

Un tipo de productos que llevan años también creciendo en Europa, donde, como en España, muchas personas que incluso no se consideran veganas optan por ellos teniendo en cuenta que además son productos más saludables.

Lidl y la mejor hamburguesa vegana según la OCU

En este sentido, en Lidl están de enhorabuena. Precisamente fue la cadena de supermercados alemana la que realizó un estudio a través de su marca vegana My Best Veggie en el que se pudo ver que, a día de hoy, ni más ni menos que el 49 por ciento de los españoles ya habrían probado alguna vez una hamburguesa vegana.

No es casualidad que en Lidl opten por este tipo de estudios teniendo en cuenta que los germanos optaron hace ya un tiempo por potenciar este tipo de productos. Una estrategia que ya ha dado resultados.

Y es que no ha sido otra que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) la que ha apuntado en uno de sus estudios que es su “compra maestra”, es decir, la mejor compra en relación calidad/precio, no es otra que el rulo vegetal de tofu y algas de la marca para vegetarianos de Lidl My Best Veggie.

Una hamburguesa que incluso, como es cada vez más común en nuestro país, no tan sólo forma parte de la compra habitual de los veganos, sino que los clientes de Lidl que no se consideran veganos también la compran por su buen sabor y por su excelente relación calidad/precio.

Que la OCU la considere como la “compra maestra” no hace otra cosa que reafirmar la voluntad y el buen hacer de Lidl con este tipo de productos.