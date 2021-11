Lidl tiene una compra de 7,99 euros para que tus hijos no pasen nada de frío este invierno

La apuesta de Lidl por la categoría de ropa es más que evidente y cada día que pasa más fuerte. Los germanos han ido comprobando, como hicieron también en su día con los pequeños electrodomésticos, que buena parte de sus clientes están más que contentos y satisfechos con sus propuestas en este sentido.

Y es que en Lidl han visto cómo con la ropa pueden seguir creciendo en nuestro país, de ahí que no hagan otra cosa que seguir a misma estrategia que con el resto de categorías: una excelente relación calidad/precio de sus productos.

Pero ojo porque en Lidl, como bien saben los que los tienen ya como una cadena de referencia, siempre suelen ir un paso mas allá buscando el factor diferencial de sus productos.

La ropa interior térmica infantil que venden en Lidl

Un buen ejemplo de ello es un conjunto de dos prendas que van a ayudar a que tus hijos no pasen nada de frío este invierno. No es otro que el conjunto de Ropa interior térmica infantil, un conjunto formado por camiseta y pantalones que, como no podía ser de otra manera, tiene en su precio su mejor argumento de venta.

Como bien podemos ver en la tienda online de la cadena alemana, el precio de este conjunto es de tan sólo 7,99 euros, un precio muy atractivo dadas las características de estas prendas.

El conjunto de Ropa interior térmica infantil que venden en Lidl

Disponible en dos colores, gris y negro, con tallas entre la 86/92 y la 122/128, con un “Ajuste óptimo que mantiene la forma gracias a la fibra LYCRA®” y “sin molestas costuras laterales”, como apuntan en Lidl, este conjunto ayudará a que los más pequeños de la casa no pasen tanto frío en un invierno que está cada vez más cerca.

Una nueva y acertada apuesta de Lidl que está demostrando que sabe muy bien qué categorías de productos debe potenciar para seguir creciendo en un mercado que tiene cada vez más de cara.