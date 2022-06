Los looks básicos de verano y de rebajas

Ya es algo conocido por muchas que las mujeres con más clase y estilo visten a partir de básicos. Y esa es la principal clave de su estilo tener un armario capsula con prendas que son super ponibles y con las que puedas jugar. Ahora es el mejor momentos para hacerte con looks básicos de verano a un precio increíble.

El primer look que no puede faltar en la maleta de cualquier persona que veranee en el norte. Primero un jersey de rayas marineras ya que es una prenda muy abrigada para cuando bajan las temperaturas, así como versátil y sofisticada. En Zara hemos encontrado un jersey de escote pico y manga larga en color azul marino. Tiene toda la pinta de que no tardará en agotarse ya que ya se ha agotado en la talla L. Con un 30% de descuento se queda en 19.99 euros.

Y lo mejor para combinarlo es un short vaquero, en Zara hemos encontrado uno estilo bermuda ideal. De tiro alto cintura elástica y frunces, con bolsillos de plastrón en delantero y espalda, cinturón en mismo tejido y cierre frontal con cremallera y botón metálico. Con un 30% de descuento se queda en 15.99 euros.

Otro de los looks básicos que no puedes perderte es este formado por una camisa y unos vaqueros blancos. En Zara hemos fichado una camisa de cuello solapa y manga larga, con detalle de entredoses con encaje a tono y cierre frontal con botones. Con un 30% de descuento su precio es de 19.99 euros. En cuanto al pantalón también está rebajado, es de tiro alto, con bajo con aberturas delanteras con cremalleras y cierre lateral con cremallera oculta en costura. Con un 40% de descuento su precio es de 19.99 euros.

Otra combinación infalible dentro del mundo de los básicos slip dress + cazadora vaquera. En Zara tenemos un vestido midi de escote fluido con tirantes finos y con detalle de pliegues, en un precio amarillo limón. Que con las rebajas se nos queda en 12.99 euros. Junto con una cazadora en un tono blanco roto, de cuello solapa y manga larga acabada en puño con hombro caído. Con bolsillos de plastrón en pecho y de vivo en delantero, detalle de costuras combinadas a contraste y cierre frontal con botones metálicos. Su precio es de 19.99 euros.

Aprovecha las rebajas e invierte en looks básicos.