Los jeans que logran el efecto push-up de Jennifer López están en Pull&Bear

Jennifer López es una auténtica diva. La artista internacional tiene una extensa trayectoria en el mundo del cine y la canción. Pero además, es una exitosa empresaria y fanática de la moda.

A Jennifer López todo le sienta de maravilla. De hecho, siempre ha tenido haters que piensan que utiliza trucos para parecer más joven, como por ejemplo retoques estéticos o photoshop. Dilemas a parte, lo que está claro es que a JLo le sienta todo bien. Como por ejemplo, los vaqueros pitillos.

Jennifer López tiene un cuerpazo increíble y todo es fruto de un duro entrenamiento físico y una buena alimentación, además de muchos cuidados.

Los jeans push-up están de moda este verano

Cualquier prenda le sienta de maravilla, especialmente los jeans. Nadie como ella marca unos mejores glúteos. No le hace falta un efecto push up, no obstante también los hay los que creen que usa fajas para levantar su silueta.

Ahora están muy de moda los vaqueros push up, de hecho cada vez lo utilizan más personas para realzar su figura. Nosotros estamos enamorados de unos jeans de Pull and Bear que hacen el efecto Jennifer López.

Son unos pantalones elásticos muy cómodos de tiro alto, tienen bolsillos y tallan más pequeños de lo habitual, por este motivo son más ceñidos y elevan tus glúteos. Y lo mejor, ahora mismo están a un precio muy económico, tan solo 12,99 euros.

Los tienes disponible en seis colores diferentes y en ocho tallas diferentes. Todas podéis tener vuestros jeans de moda efecto push up.