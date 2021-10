Mango tiene un filón con Paula Echevarría porque todo lo que toca lo convierte en oro: la última apuesta

Paula Echevarría es considerada una de las mayores ‘it girls’ del país. Hace años que enseña sus ‘looks’ en las redes sociales, donde super ampliamente los tres millones de seguidores. La actriz gusta porque promociona prendas para todos los bolsillos. Las principales marcas ‘low cost’ con las que colabora son H&M, Mango y Stradivarius. Todo lo que enseña la asturiana en sus publicaciones de Instagram se agota en cuestión de horas, por eso las marcas confían plenamente en ella.

Si la semana pasada agotó las tres prendas de Lefties, aclamadas por su bajo coste, ahora va camino de hacer lo mismo con un conjunto de Mango. Está a punto de convertirse en un bestseller de la marca. Es una prenda a la que se le puede sacar un gran partido esta temporada si sabes como.

Paula Echevarría apuesta por un conjunto de Mango: minifalda, cárdigan y top

“Sexy but not so much” (“sexy, pero no mucho”), escribe Paula Echevarría en su publicación de Instagram para acompañar a su último posado. La mujer de Miguel Marcos nos muestra un conjunto de tres piezas formado por un top, una minifalda y una chaqueta.

Todas ellas son de punto, ideales para esta estación, y todas ellas con estampados. Un dibujo geométrico muy elegante que se extiende en una base de color beige, el protagonista del conjunto.

Por piezas, por una parte tenemos un top crop de cuello recto escotado, silueta ‘slim fit’ (recta y ceñida al cuerpo) y tirantes finos con un precio de 20 euros. Lo encontrarás de la talla XS a la XL. Es una prenda muy favorecedora ya que se adapta a las curvas sacando el máximo partido de cada cuerpo.

Por otro lado, nos encontramos con una minifalda, también con un patrón recto que se adapta a la figura, y con goma elástica, así que nos encontramos ante la prenda más cómoda. El precio de ésta es de 30 euros.

Y por último encontramos la chaqueta, con el mismo diseño. Es un diseño oversize, de cuello en pico, manga larga y cierre de botones en la parte delantera. Una especie de cárdigan con el que te protegerás de las bajas temperaturas. Su precio es de 50 euros. También disponible de la XS a la XL.

Este total look puede ser tuyo por tan solo 100 euros.