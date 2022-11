Los mejores calendarios de Adviento de Amazon para amenizar la espera hasta Navidad

La llegada de la Navidad está cada vez más cerca y son muchos los que ya han comenzado con sus preparativos de cara a estas fechas tan señaladas. Muchas ciudades ya han comenzado a preparar sus luces navideñas y son muchas las tiendas que cuentan con artículos como árboles de Navidad u objetos decorativos de temática navideña y Amazon no iba a ser menos.

La web de compras online ya cuenta con su propios apartado de artículos de Navidad en su página principal y dentro de él encontramos algo que nos hace especial ilusión: toda una selección de calendarios de Adviento. Y es que no hay mejor forma de amenizar la espera hasta el 25 de diciembre que abriendo cada día una de las casillas de nuestro calendario de adviento.

Podrás encontrar opciones con temáticas de lo más variadas. Desde lo más tradicionales de chocolatinas hasta otras opciones como el joyas, artículos de baño o incluso otras temáticas como Disney, Funko Pop o incluso Mario Bros. ¡Encuentra tu opción favorita y hazte con él antes del 1 de diciembre!

Calendario de Adviento Kinder

Para los amantes del chocolate qué mejor que este calendario de Adviento de Kinder Chocolate Happy para endulzar esa espera los días anteriores a la Navidad. ¡Te costará resistirte a no abrir casillas antes de tiempo! Está disponible a un precio de 22,95 euros.

Calendario de Adviento de Star Trek

Para los amantes de la saga Star Trek, este calendario de Adviento no puede ser más adecuado. Está diseñado con la forma del ominoso e icónico cubo Borg y contiene regalos exclusivos que no encontrarás a la venta en otro lugar. Está disponible a un precio de 99 euros.

Calendario de Adviento Disney Funko Pop

Si eres fan de Disney y además te gustan los Funko Pop, este es sin duda tu calendario de Adviento. Contiene figuras Funko de Disney con temática navideña con 24 artículos exclusivos para amenizar tu cuenta atrás. Está disponible a un precio de 58,12 euros.

Calendario de Adviento de Friends

Si eres fan de la icónica serie televisiva Friends, este calendario de Adviento conseguirá enamorarte. Incluye una gran variedad de artículos de cosmética y de baño con temática de la serie que estamos seguros de que Rachel aprobaría sin dudarlo. Podrá ser tuyo a un precio de 40,99 euros.

Calendario de Adviento de Harry Potter

No podía faltar en esta lista algo de esta temática, y e que son muchos los amantes de la magia y fans de la saga de libro y películas de Harry Potter. Tanto si eres de Griffindor como si el sombrero seleccionador decide mandarte a Slytherin, este calendario de Adviento no solo te amenizará la espera hasta Navidad ¡sino que además no querrás que se acabe! Cuenta con todo tipo de artículos temáticos de la saga y podrá ser tuyo a un precio de 19,95 euros.

Calendario de Adviento de juguetes para niños

Por último, si buscas un calendario de Adviento para los más pequeños de la casa, qué mejor que una opción repleta de juguetes para que vayan a abrir la casilla de cada día con ilusión. Un calendario de lo más variado y divertido que sin duda les encantará. Podrás encontrarlo en Amazon a un precio de 38,99 euros.

¿Has encontrado ya tu calendario de Adviento ideal? Amazon dispone de una gran variedad de artículos de todas las temáticas que puedas imaginar para que puedas encontrar la opción perfecta para ti. Ameniza la espera hasta Navidad y ¡hazte ya con tu calendario de adviento antes del 1 de diciembre!