Mercadona tiene el aliado perfecto para tus entrenamientos en el gym

Dentro de todo lo relativo a una dieta, existen muchos alimentos que, por unas características u otras, son especialmente recomendados por especialistas de la alimentación para perder peso. Ya sea porque tengan aspecto diurético o porque cuenten con un bajo aporte calórico, algunos alimentos están especialmente pensados para conformar una dieta. Y en Mercadona podemos toparnos con muchos de ellos.

Y es que el supermercado de Juan Roig le ha ido otorgando cada vez más importancia al hecho de ofrecer a sus clientes un amplísimo abanico de posibilidades con el que conformar una alimentación saludable. Por eso, la oferta de la cadena valenciana con productos que arrasan precisamente por contar con estas características, es cada vez mayor.

Y no solo eso, sino que en Mercadona también han conseguido adaptar algunos alimentos que por norma general no son aptos para una dieta hacia unos valores más saludables que permiten añadirlos a todo tipo de alimentación. No obstante, el producto que nos concierne hoy es puramente saludable, y ha sorprendido incluso a expertos del mundo del fitness.

Leer más: Mercadona da una vuelta de tuerca a una de las frutas más buscadas gracias a un innovador producto

El alimento perfecto para conformar tu dieta

Un alimento que se trata ni más ni menos que de la calabaza cortada a trozos que podemos encontrar en los lineales de Mercadona. Es de sobra conocido por todos el hecho de que la calabaza es uno de los vegetales más saludables, debido, en primer lugar, al bajo aporte calórico que aporta a nuestra dieta.

Sin embargo, sus beneficios van mucho más allá de simplemente esto: se trata de un alimento antioxidante, gracias a su combinación de minerales y vitaminas. También cuida nuestro sistema cardiovascular y refuerza nuestras defensas, además de favorecer a otros factores de nuestro cuerpo, tales como la vista.

Y en el caso de este producto de Mercadona, nos encontramos con una calabaza 100% natural, pero envasada, con el objetivo de mantenerla en perfecto estado el máximo tiempo posible, por si queremos que sea un alimento a guardar en nuestra despensa para consumir en un momento concreto y evitar que se ponga malo.

Un producto de Mercadona que ha causado furor incluso entre aquellas personas que no suelen recomendar los productos preparados de los supermercados. Pero en este caso, debido a sus valores nutricionales y a su versatilidad para conformar cualquier receta, se ha convertido en toda una sensación. Un producto que podremos encontrar en bandejas de 450 gramos por tan solo 1,67 euros en los lineales de Mercadona.