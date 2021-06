Mercadona lanza un gel con efecto bronceador inmediato

Conseguir un bronceado bonito y duradero es una de las grandes obsesiones del verano, pero no siempre es sencillo. Si tu tiempo de vacaciones no es tan amplio como esperas o si has optado por una alternativa de viaje más urbanita que te aleje de la playa o la piscina, tienes algunos trucos que te pueden ayudas. Por eso, las marcas de cosmética se han volcado con los productos que te ayudan a lucir un moreno perfecto, pero sin tomar el sol.

Mercadona ha incorporado a su catálogo un nuevo gel corporal con efecto bronceador inmediato que te permitirá obtener el tono deseado con un sencillo método de empleo. Se trata de un producto ubicado en la gama Solcare y que ha sido desarrollado por la compañía farmacéutica valenciana RNB, la compañía por excelencia con la que trabaja la la cadena de supermercados. Su precio es de 7,50 euros.

Imagen promocional del bronceador inmediato de Mercadona

Los fabricantes han diseñado este gel con una fórmula que junta más de una veintena diferente de ingredientes, combinados para lograr un color lo más natural posible. No se trata de un producto autobronceante, sino que genera una imagen de moreno muy similar a la que produce el efecto del sol.

Mercadona promociona un gel bronceador con vitamina E

Su método de uso es muy sencillo. Únicamente hay que aplicar la crema sobre la piel limpia en las zonas del cuerpo que se pretenda trabajar con un suave masaje circular. Las microesferas de su interior se irán fundiendo progresivamente hasta obtener el resultado definitivo: una piel más broceada e iluminada.

Además, los fabricantes valencianos han incorporado en el artículo también el ingrediente de la vitamina E. Este factor permitirá combatir también la aparición de radicales libres en la piel. Por el precio de uno, logramos un color bonito para nuestro cuerpo y evitamos la aparición de manchas indeseables.

Para retirarlo, únicamente se necesita agua y jabón. Se puede utilizar el gel habitual de baño que empleamos en nuestra rutina diaria. El producto no incorpora filtros solares, por lo que es imprescindible aplicar también una crema de protección contra los rayos ultravioleta para evitar que nos quememos con la exposición al sol.