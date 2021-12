Mercadona tiene una solución de 1,59 euros para ayudar a la digestión en cenas y comidas como la de Nochebuena y Navidad

Mercadona tiene una solución para que puedas comer todo lo que quieras sin preocuparte por sentirte mal, por lo que podremos disfrutar de la comida con nuestros amigos y seres queridos, ya que comer mucho es casi que obligatorio durante Navidad y Nochebuena, pero se suelen experimentar malestares en el estómago de vez en cuando.

Si eres de esas personas en donde la acidez y el malestar estomacal suele jugarle una mala pasada luego de comer en Navidad o Nochebuena, este producto de la marca del Hacendado te vendrá muy bien.

Estamos hablando de la sal de frutas con sabor a limón que se está vendiendo mucho en las tiendas de la compañía de Juan Roig ahora más que nunca ya que viene la Navidad, y todos quieren dejar sus mesas sin nada de comida.

Sal de frutas

La sal de frutas con sabor a limón del Hacendado que debes tener encima para la cena Navideña sí o sí

Algunos tenemos anécdotas no tan agradables luego de la cena Navideña por culpa de la acidez estomacal. En ese momento no teníamos nada para sentirnos mejor, pero eso ya no tiene porqué ser así.

Esta sal de frutas viene en una amigable presentación de 250 gramos que es más que suficiente para que te puedas sentir bien luego de la cena de Navidad o Nochebuena. Sin embargo, es apta para que la utilicemos siempre que la acidez estomacal nos moleste un poco.

Simplemente debemos agregar una cucharadita pequeña de esta sal en un vaso de agua y revolver bien para poder consumirla. Su efecto se produce casi de manera instantánea luego de un par de minutos en nuestro estómago, por lo que podremos sentirnos bien rápidamente. Es solamente apto para personas mayores de 12 años.

Al ser un envase pequeño, podremos llevar esta sal con nosotros en nuestro bolso a la cena Navideña para tener una solución al malestar estomacal producido por la acidez. Cuesta 1,59 euros dentro de Mercadona y podrás hacerte con ella sin problemas, ya que hay existencias suficientes para todos.