Mercadona se niega a decir adiós al verano de la mano de este producto apto para todos los gustos

Con la llegada de septiembre, el verano ya da sus últimos coletazos. Atrás quedan las olas de calor y los largos días de piscina o playa, para dar paso a las temperaturas más moderadas propias del inminente otoño. Con ello, habitualmente, también la alimentación cambia, dando paso a otro tipo de alimentos preferibles para consumir en esta época del año. Algo de lo que en Mercadona son perfectamente conscientes.

No obstante, esto no implica que los alimentos que triunfan en verano desaparezcan por completo de nuestras vidas. Y es que hay personas que, a pesar de que el tiempo ya no acompañe tanto como en verano, no están dispuestos a renunciar a algunos de los alimentos que nos cautivan verano tras verano.

Y si hablamos del producto que reina en cada periodo estival, nos tenemos que estar refiriendo, sin ningún tipo de duda, al helado. Un producto refrescante y sabroso, apto tanto para niños como para adultos, que destaca por una enorme versatilidad y por adaptarse a todo tipo de gustos gracias a su gran variedad.

El helado más versátil de Mercadona

Y es que es precisamente esa versatilidad la que precede la fama de este alimento, y uno de los motivos por los que cuenta con tanto éxito. Podemos toparnos con modelos de todos los sabores. Sin embargo, en Mercadona, como es habitual, optan por rizar aún más el rizo, y ofrecer variedad de la mano de un solo producto adaptable a todos los gustos: el helado de tres sabores.

El helado de tres sabores de Hacendado, disponible en Mercadona.

Se trata de una tarrina de Hacendado que cuenta con tres sabores en el mismo recipiente: chocolate, vainilla y fresa. Debido a ello, es el producto perfecto para nuestra casa si cada uno de los miembros que la conforma tiene gustos diversos: los más golosos podrán apostar por el chocolate y la vainilla, mientras que los amantes de la fruta pueden disfrutar del intenso sabor a fresa.

Entre los ingredientes que la componen podemos toparnos con leche desnatada reconstituida, azúcar, grasas vegetales, lactosa, jarabe de glucosa y proteínas de leche entre muchos otros. Muchos otros entre los que, como es evidente, podemos hallar cobertura de chocolate, fructosa, y diversos aromas.

Sus valores nutricionales desvelan un aporte calórico habitual en este tipo de productos: cuenta con 204 calorías por cada 100 gramos de producto. Un producto con el que Mercadona demuestra una vez más su cuidado hacia el cliente, sean cuales sean sus gustos, así como la capacidad de sorprender una y otra vez con los productos de su catálogo, de la mano de una tarrina de 533 gramos que podrá ser vuestra en la cadena valenciana por tan solo 1,55 euros.