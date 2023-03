La novedad de Mercadona, efecto extragrande que da volumen a tus labios

Cuando se acerca la primavera, Mercadona no deja de sorprendernos con sus novedades en el campo de los productos cosméticos. Últimamente, no ha parado de tener éxitos y es que Deliplus sabe muy bien cómo descubrir las últimas tendencias en el mundo de la belleza y adaptarlas a cada presupuesto ofreciendo calidad y durabilidad.

En este caso nos encontramos con un producto que últimamente se ha vuelto extremadamente popular (especialmente en las redes sociales). Estamos hablando de gloss voluminizadores, estos labiales se han convertido en una alternativa muy popular para quienes queremos aumentar el volumen de los labios sin cirugía ni procedimientos invasivos.

Labiales volumizer gloss Mercadona

Mercadona ya ha lanzado 6 nuevos tonos para este producto: transparente, nude, pink, coral, rosa y morado. Están bien pigmentados y se mezclan fácilmente con el delineador de labios para completar el aspecto y la sensación de unos labios carnosos. Este producto contiene ingredientes como el ácido hialurónico, la cafeína o la vitamina E, que estimulan la circulación sanguínea del labio y les aporta una hidratación intensa, consiguiendo un efecto de aumento.

Además, algunos de estos 6 labiales voluminizadores también contienen pigmentos que reflejan la luz y agregan brillo y luminosidad, creando un efecto de gloss de labios más completo y definido. Están compuestos de un tapón transparente y cuentan con un cepillo especial ligeramente biselado para una aplicación más cómoda.

Aunque lamentablemente el efecto no es permanente, los labiales voluminosos pueden ser una opción muy interesante para quienes buscan unos labios más carnosos y sensuales. Además, muchos de ellos contienen ingredientes hidratantes y nutritivos que pueden mejorar el aspecto de los labios a largo plazo. Por último, su precio no puede ser más económico, solo 5 euros por 4 ml, para unos labios bien pigmentados y con un volumen extra, no te lo pienses más.