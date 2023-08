Estas son las nuevas fragancias ‘low cost’ de Mercadona que no dejan de venderse este verano

No es la primera vez que Mercadona consigue sorprendernos con sus novedades, y tampoco es la primera vez que alguno de sus productos de perfumería o cosmética consigue viralizarse por su increíble relación calidad-precio, ¡y no nos extraña! La cadena de Juan Roig no deja de posicionarse en nuestra lista de deseados, y esta vez lo ha hecho con una colección de fragancias que muchos ya han adoptado como opción de diario.

Se trata de la colección Monogotas de la sección de perfumería de Mercadona, unas fragancias frescas y muy atractivas, ideales para verano. Son el complemento perfecto para acompañarte en tu día a día, con una fragancia que no tiene nada que envidiar a las grandes marcas y que cuenta además con una colección de lo más selecta con aromas como vainilla, lavanda, coco e incluso candy, ¡te encantarán!

Eau de Toilette Monogotas Vainilla

La primera opción de la lista es la de Vainilla, una fragancia de lo más dulce y envolvente con el más puro aroma de la vainilla, con toque cálidos de caramelo y azúcar que son ideales para aquellos que buscan una colonia fuerte y con mucho dulzor. Cuenta con una salida de caramelo, corazón de vainilla y fondo de ámbar, ¡la combinación perfecta para este verano! El frasco de 100 mililitros tiene un precio de tan solo 4 euros.

La fragancia de Monogotas de vainilla. Foto: Mercadona

Eau de Toilette Monogotas Lavanda

Aunque la vainilla ya ha conseguido enamorarnos, Mercadona cuenta con otra opción para los que buscan una colonia más fresca y suave. Se trata de Lavanda, un perfume enriquecido con notas florales femeninas y de una intensa elegancia. Un perfume mucho más sofisticado con una salida de bergamota, mandarina, lavanda y esencia de Francia Opur, con un corazón de jazmín, Sambac, India Oopur y violeta y un fondo de vainilla, sándalo y maderas transparentes. Una fragancia perfecta para dar frescor a los días de verano a un precio también de 4 euros.

Eau de Toilette Monogotas Coco

Hay un olor que no podía faltar en esta lista, y es que es el punto medio perfecto para las que no buscan algo ni demasiado dulce ni demasiado suave. Se trata de la opción de Coco, una fragancia que te ofrece toda una experiencia paradisiaca que transmite alegría y calidez, con un toque travieso de frutos rojos. Cuenta con una salida de vainilla y azúcar, un corazón de coco y leche de coco y un fondo de ámbar y Frangipani. Está disponible a un precio de 4 euros.

Eau de Toilette Monogotas Candy

Esta es una edición limitada, pero también una de las más esperadas, ¡seguro que no tarda en agotarse! Se trata de la opción Candy, un perfume de lo más dulce con notas gustativas que combinan fresa y nada en una creación de lo más jugosa. Cuenta con una salida afrutada de naranja y fresa, con un corazón de frambuesa, fresa y leche y un fondo de crema y vainilla, un resultado cremoso y con mucho dulzor que pone a prueba tus sentidos. No está disponible en la página web, pero podrás encontrarla en tiendas físicas de Mercadona al mismo precio que las anteriores.

La fragancia de Monogotas de candy. Foto: Mercadona

Estas son las cuatro propuestas de la colección de perfumes Monogotas de Mercadona que son toda una sensación, especialmente en verano, ¡aunque ya llevan un tiempo a la venta! La opción Candy es una edición limitada que estará disponible durante un tiempo reducido, por lo que si estabas pensando en adquirirla, ¡date prisa! ¡No tardará en agotarse!