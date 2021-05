En Primark saben muy bien cuál es su target. Y ese no es otro que los y las que quieren hacerse con prendas de ropa que encajen con la tendencia del momento pero que, eso sí, tengan un precio muy competitivo.

Esa fue la fórmula que llevó a Primark a ser una de las principales cadenas de ropa en el Reino Unido y con la que aterrizaron en nuestro país hace ya un tiempo. Si bien es cierto que, una vez ya implantados en nuestro país, los irlandeses han querido dar un paso adelante y han optado por lanzar a la venta productos no tan básicos, siguen habiendo en sus tiendas prendas a muy buen precio.

El bikini de Primark

Un buen ejemplo de ello es un bikini que, desde luego, tiene muchos números de convertirse en una de las prendas más vendidas de cara a este próximo verano. Entre otras cosas porque cumple perfectamente con lo que buscan las que acuden a Primark.

Por un lado, un diseño atractivo. En este caso, como ya han hecho otras firmas como Zara o Mango, la cadena irlandesa ha optado por recuperar y adaptar un diseño de bikinis que triunfó en los años 70 y que tuvo en Chanel una de sus marcas pioneras: bikinis de corte alto que cubren toda la cintura.

bikini Primark

Un diseño que ahora vuelve a ser tendencia y que, cómo no, en Primark no han querido dejar escapar. Y lo han hecho, cómo no podía ser de otra forma, cumpliendo con la segunda ‘norma’ de Primark: sus bajos precios.

bikini Primark

Como bien podemos ver en la web de la cadena irlandesa, esta braguita de bikini estampada de talle alto tiene un precio de tan sólo 3 euros. Si lo combinamos con la parte superior, que tiene un precio de 6 euros, el conjunto sale a tan sólo 9 euros. Un precio que no va a provocar otra cosa que convertir a este bikini en una de las más exitosas en los próximos meses.