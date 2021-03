Nuevo set dental de Lidl para lucir la sonrisa más blanca por 9,99 euros

En Lidl no dejan de estar pendientes de sus clientes, atentos a las tendencias de estos a la hora de hacer la compra para moldear su catálogo al gusto y preferencias de sus consumidores. Y desde luego, mal no lo hacen, pues rara vez sus productos ajenos a la alimentación no se agotan en cuestión de horas.

Eso es lo que ha ocurrido con una de sus novedades, que ha volado de la página web en muy poco tiempo y que ya solo está disponible en las tiendas físicas de la cadena de supermercados alemana.

Lidl te ayuda a mantener la sonrisa más blanca

Se trata del ‘Set de pulido dental’, que te ayudará a lucir la sonrisa más blanca y envidiable sin necesidad de pasar por el dentista. Ojo, no es una solución a los problemas de sarro o periodontitis. Para ello deberás acudir al especialista. Pero sí te ayudará a eliminar las manchas de café, tabaco o cualquier otro producto que perjudique el color blanco de tus dientes.

Set de pulido dental de Lidl

El set de pulido dental de Lidl está fabricado por Nevadent y te costará solo 9,99 euros. Antes costaba 11,99 €.

El kit perfecto por solo 9,99 euros

Según reza la web, este set dental “ayuda a reducir el sarro y las manchas en los dientes”, “elimina fácilmente la placa dental” e incluye accesorios de goma para realizar una limpieza más profunda.

Lidl anuncia que se puede combinar con pasta pulidora o pasta dentífrica para conseguir resultados más óptimos. Y en el contenido de la caja se incluye:

Pulidor

Funda

4 tapas pulidora

Limpiador interdental

Espejo dental

Limpiador de placa dental

Limpiador de manchas

La eficacia de este set dental se basa en que funciona a 10.000 revoluciones por minuto. Y debes tener en cuenta que funciona con pilas, que vienen incluidas en el pack. Su autonomía es de 180 minutos.