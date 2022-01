Adaptar la moda al período de embarazo no es nada fácil: la ropa te queda justa, es incómoda, no te sientes bien… Por ello muchas tiendas venden looks premamá para poder vestir lo más cómodo y al mejor precio. En esta ocasión te traemos una serie de looks de Carrefour, que, como sabes, tiene una sección textil, y, dentro de ella, una sección dedicada a artículos premamá.

Si buscas algo atrevido y cómodo, qué mejor que un vestido negro, básico pero combinará muy bien con unas botas altas o cualquier otro complemento con el que quieras acompañar. Tendrás para elegir entre las tallas S, L y XL, y además este vestido que te proponemos tiene un descuento de 5 euros, pasando de 15€ a 9,99€. Desde luego, una opción muy a tener en cuenta para esos días calurosos.

Ocho looks premamá que están en Carrefour por menos de 10 euros

Otra de las prendas más importantes para sentirse cómoda en el embarazo son los pantalones vaqueros. ¿Qué mejor que unos slim que se adaptan a la curvatura de la tripita para marcar estilo? Estos vaqueros slim básicos para premamá se sitúan también en la barrera de los 9,99€, pero corre porque sólo queda disponible una talla 46.

Si lo que quieres es cambiar un poco el estilo básico que te proponíamos en los párrafos anteriores, deberías echar un vistazo a este pantalón largo premamá con estampado y elástico en la cintura. Podrás encontrarlos en color corinto o rojo-rosa, en ambos sus tallas van desde la S a la XL, y su precio es también de 9,99€.

Y retomando el estilo de los vestidos, te traemos algo un poco distinto, en color magenta, y con un precio ridículo de 7,99€. Es un vestido de manga corta con escote en V y elaborado con viscosa 100%, además de que tiene una cinta a la altura de la cintura ajustable, para sentirte aún más cómoda.

No te íbamos a dejar sin camisetas, desde luego. Por eso te traemos una camiseta básica de manga corta con un estampado de Piolín muy pero que muy mono. También está disponible con el estampado de Silvestre, Snoopy o con un dibujo de la serie Friends. Su precio es también de 7,99€ y tienes disponibles todas las tallas desde la S a la XL.

Ahora que las camisetas de tirantes están muy de moda, esta de color rosa claro y holgada será de lo más cómodo que tengas en tu armario. Disponible en tallaje S, M, L y XL, su precio te asombrará: 4,99€ Las camisetas con tirantes combinan con los pantalones que te hemos propuesto al principio, o incluso con unos leggins.

Y por ello también te proponemos unos comodísimos leggings con los que podrás hacer deporte, salir a la calle… La verdad que últimamente los leggins pegan con absolutamente todo, y tendrás tres colores para elegir: gris, negro y azul, dependiendo del color habrá unas tallas disponibles u otras. Su precio son de 9,99€.

Y para finalizar esta selección premamá, te proponemos una camiseta a rayas que disimulará muy bien el embarazo por ser holgada y cómoda. La camiseta premamá es de manga corta y abertura delante y doble camiseta de tirantes en el interior con elaboración viscosa, y lo mejor de todo, también su precio: 7,99€ en oferta.