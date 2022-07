Necesitas este bolso personalizado de Parfois en tus vacaciones

Parfois no para de sorprendernos con sus nuevos lanzamientos si hace unos días nos sorprendía con una sección de novia ahora, aunque bueno es un poco menos sorprendente, han lanzado un bolso estilo shopper personalizable y que es el mejor complemento para tu próxima escapada a la playa.

Lo primero que ahí que destacar de este bolso es que es personalizable algo que encanta ya que hace 100% nuestra la prenda. El Bolso shopper personalizable de Parfois está hecho con un tejido de toalla con doble asa de hombro y bolsillo interior. Puedes personalizar tu bolso agregando hasta 3 letras pero se debe tener en cuenta algo muy importante y es que los pedidos de los bolsos personalizables tienen una fecha de entrega estimada de 15 días. Por lo que si quieres este modelo debes tener en cuenta que tardarás unos 15 días en hacerte con el.

Además tienes que tener otra cosa en cuenta y es que no se aceptará el cambio, devolución o anulación de pedidos de este artículo. Por lo que si personalizas la prenda y al final no la quieres no podrás devolverla. Pero sabiendo todo este bolso nos sigue pareciendo una e las compras el verano por varias razones, por un lado su tejido es perfecto para la playa ya que no se nos estropeará con la arena a la primera de cambio como pasas con muchos otros bolsos.

Y además su tejido hace que está prenda sea super especial y con un toque que la verdad que nos encanta. El precio de este bolso es de 22.99 euros y si lo queremos personalizado tiene un suplemento de 2 euros. Por lo que por 24.99 euros podemos tener nuestro bolso de playa de Parfois personalizado.

Esta prenda de Parfois está disponible en varios colores: crudo, rosa, verde, azul y naranja. Tiene unas medidas de 53 x 41 x 11.5 cm por lo que te entrará todo y más en el.