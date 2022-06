No hay pija que se resista a estos accesorios de Mango

Los accesorios son una parte super importante de un look, son capaces de transformar prendas y darles un enfoque totalmente diferente. Ahora hemos encontrado en Mango los accesorios que son ideales y que serán un must entre las chicas más pijas .

En primera opción tenemos unos pendientes que no pueden ser más bonitos para eventos o para dar un poco de color a looks mono color. Unos pendientes de forma floral en color verde, fabricado en un tejido de crochet 100% algodón y con cierre a presión. Tiene un precio de 12.99 euros.

Otras cosa que no va a faltar este verano a las pijas clásicas, es un sombrero de rafia como este. Una pieza que no solo es perfecta para ir a la playa también lo es como un complemento ideal para vestidos blancos o looks más sobrios. Un sombrero en un tejido de rafia, con un diseño clásico y estructurado. Esta disponible en Mango por 25.99 euros.

Otra tendencia que desde el verano pasado arrasa entre las pijas son los gorros tipo bucket. Y aunque muchas lleven el que lazo Dior que es una pasada, no hace falta dinero para vestir bien y esta opción de Mango no puede ser más ideal. Al igual que el anterior vale para múltiples looks. Esta fabricado en fieltro con fibras recicladas promueve la economía circular mediante la reutilización de prendas y tejidos sobrantes o que ya han llegado a su fin de vida. De esta manera colaboramos en reducir el residuo textil devolviéndolo como materia prima para nuevas producciones y así cerrar el círculo de producción textil. Su precio es de 25.99 euros.

Otra cosa que no falta últimamente entre las chicas más chic son las cuerdas para los móviles, en Mango tienen unas ideales de abalorios combinados de madera y de cristal. Con un diseño multicolor monísimo. Su precio es de 15.99 euros.