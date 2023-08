La piscina ‘low cost’ de Carrefour ideal para combatir la ola de calor

En pleno mes de agosto, y como es habitual que suceda año sí y año también, tenemos que enfrentarnos a algunas de las temperaturas más altas del año. No es casualidad que los termostatos en varios puntos de España superen holgadamente los 40ºC, haciéndonos buscar todo tipo de fórmulas para poner fin a este calor.

Hemos visto todo tipo de opciones, desde algunas clásicas como los ventiladores de aspas, hasta otras más modernas que engloban a todo tipo de climatizadores, nebulizadores y purificadores que buscan crear un ambiente de lo más cómodo. No obstante, a la hora de la verdad, ninguna de ellas es tan efectiva como un baño refrescante.

Carrefour acaba con el calor de agosto con una opción a precio de ganga

Es por ello que la piscina es, año tras año, nuestra principal aliada a la hora de encontrar la solución idónea para poner fin a este calor. No obstante, a no ser que dispongamos de acceso a una piscina pública o tengamos la posibilidad de dejarnos un ojo de la cara en crear la nuestra propia, disfrutar de una piscina no es tan sencillo. Un problema con el que Carrefour ha acabado de golpe gracias a la piscina hinchable Top Ub 2.

La piscina hinchable Top Ub 2. Foto: Carrefour.

Por el contrario a todos esos elementos que destacan por un enorme despliegue de medios, con piscinas que no solo ocupan mucho espacio y son sumamente costosas, sino que además requieren cuidados muy concretos, esta se trata de una opción ‘low cost’ que combina las tres B’s: buena, bonita y barata.

Una de sus principales ventajas, es que, de la mano de sus medidas reducidas, que alcanzan un tamaño de tan solo 183×51 centímetros, aprovecha cualquier rincón de nuestro jardín para brindarnos la posibilidad de darnos un baño refrescante cuando el calor veraniego aprieta, teniendo una capacidad total para hasta 940 litros.

A todo esto se suma un diseño estampado en coral que se combina con el color azul clásico que caracteriza a estas piscinas, elaboradas en su totalidad a base de un material PVC, que combinan lo mejor de la elegancia con la eficiencia. Y como guinda sobre el pastel, a diferencia de la mayoría, se trata de una piscina apta para todos los bolsillos: la podréis encontrar en la página web de Carrefour por un precio de tan solo 28 euros.