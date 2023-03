Puedes usarlo para ir a la playa o de cena con las amigas, es de Stradivarius

Mientras que los favoritos de Stradivarius son los looks denim que tanto están triunfando en el street style, Inditex tiene otras piezas muy interesantes que pueden hacer que tu armario de primavera sea muy sofisticado. Y no, no estamos hablando de las botas cowboy que puedes llevar en todas las estaciones, estamos hablando de prendas como este vestido de punto calado.

Nos gusta estar al tanto de las prendas más originales del momento y con las que marcarás la diferencia, pero la verdad es que las mejores compras son aquellas que puedes usar mucho y que se colocan como prendas comodín para cualquier evento.

Defendemos las compras con sentido y al final, las prendas que compras para usar en un momento dado suelen ser dinero desperdiciado del que acabas arrepintiéndote. Y eso no quiere decir que solo tengas que recurrir a cosas básicas, también hay cosas especiales que son muy cómodas de llevar.

Este es también el caso del vestido que encontramos en la nueva colección de Stradivarius. Es una pieza larga que puede que no llame demasiado la atención a primera vista, pero después de leer lo versátil que puede llegar a ser, estamos seguras de que lo querrás en tu armario.

Vestido punto largo calado Stradivarius

Este vestido largo de punto calado de Stradivarius está confeccionado en estilo bohemio, tan popular en primavera y verano. Y es un modelo básico, con detalle de espalda descubierta, cuello redondo y manga larga que gracias a su corte se adapta a todo tipo de cuerpos.

Este vestido es crudo, ni blanco nuclear ni beige. Se puede combinar perfectamente con otros colores, y podrás conseguir look con más vida, o simplemente optar, como nos muestra la propia firma, por unos zuecos en color beige.

¿Qué es lo mejor de esta prenda aparte de su versatilidad? Pues como siempre, lo que más nos gusta es el precio. Cuesta 35,99 euros, y aún puedes hacerte con él en tallas de la XS a la XL, aunque en la página web las tallas más grandes ya están agotadas.