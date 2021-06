Prime Day 2021: el robot de cocina más vendido en Amazon es de Cecotec y está rebajado un 33%

Mucho nos facilitan la vida los electrodomésticos que nos ayudan a cocinar, como los robots de cocina y otros dispositivos que permiten hacer desde purés, masas, helados y hasta recetas más elaboradas e incluso exóticas, como el hummus o la birria mexicana, una receta que está causando furor en redes sociales e internet.

Al final, lo que resulta evidente es que tener algo que triture alimentos, lo haga rápido, bien y no tenga problemas de desgaste es siempre una buena inversión para aquellos hogares donde, o bien no se dispone de mucho tiempo para cocinar, o se carece de los conocimientos o, sencillamente, tienes hijos pero no puedes permitirte perder una hora o dos cada día en hacerles la comida.

Para celebrar Prime Day, Amazon ha puesto en oferta el robot de cocina Cecotec Mambo 10090.

Un dispositivo que se convertirá en tu mejor aliado en la cocina por 299,90 euros, lo que supone un descuento del 33% respecto a su precio original.

Y así es como la página supera el mayor problema de estos electrodomésticos: que no son especialmente baratos si los buscamos de calidad, por lo que para ponerlo en nuestra cocina a veces toca esperar a una buena oferta. Como esta.

Estas son algunas de las características que destaca el fabricante en su página web:

Robot de cocina con 30 funciones: trocea, pica, licua, tritura, sofríe, muele, pulveriza, ralla, recalienta, bate, yogurtera, monta, emulsiona, mezcla, cocina, remueve, cocina al vapor, escalfa, confita, amasa, cocina a baja temperatura, hierve, mantiene caliente, fermenta, SlowMambo, cocina con precisión grado a grado, cocina al baño maría, cocción lenta, velocidad cero y dispone de función Turbo.

Jarra de acero inoxidable apta para una l impieza rápida y fácil en el lavavajillas.

apta para una l Su velocidad cero permite cocer y sofreír sin necesidad de poner velocidad, como si de una cazuela o una sartén se tratase.

sin necesidad de poner velocidad, como si de una cazuela o una sartén se tratase. Cestillo de hervir para poder preparar hasta 4 elaboraciones al mismo tiempo. Cocinar en la jarra, en el cestillo y en la vaporera a dos niveles es ideal para ahorrar tiempo en la cocina. Incluye un completo recetario y acceso a la comunidad social interactiva y a todas las recetas nuevas semanales de Cecotec.

Cocinar en la jarra, en el cestillo y en la vaporera a dos niveles es ideal para ahorrar tiempo en la cocina. Incluye un completo recetario y acceso a la comunidad social interactiva y a todas las recetas nuevas semanales de Cecotec. Movimiento SlowMambo que permite cocinar a baja temperatura mientras remueve constantemente con la cuchara MamboMix de forma tradicional. Consigue los sabores más intensos.

mientras remueve constantemente con la cuchara MamboMix de forma tradicional. Consigue los sabores más intensos. Incorpora una vaporera de dos niveles con gran capacidad para poder cocinar al vapor sin límites.

Nota: Economía Digital podría recibir ingresos de las compras que realices a través de los enlaces que te ofrecemos