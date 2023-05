Amantes de la tecnología, atentos: la rebaja de El Corte Inglés en el portátil más ligero de Apple

No cabe duda en lo que respecta que, a día de hoy, la tecnología se ha hecho con un papel fundamental e irremplazable en nuestro día a día. No existe prácticamente ninguna actividad que forme parte de nuestra rutina en la que esta tecnología no intervenga en gran medida, desde el aspecto laboral hasta otros menos relevantes.

Sin ir más lejos, los ordenadores, hace cuestión de dos décadas, eran grandes armatostes, los cuales, a nivel usuario, tenían muy pocas funcionas más allá de descubrir la punta del iceberg en lo que respecta a la llegada de internet a nuestras vidas. Una época que, tal y como atestigua el catálogo de El Corte Inglés, queda ya muy lejos.

Leer más: Lidl tiene la mopa de vapor 2 en 1 que desbanca a los robots de limpieza

El Corte Inglés y Apple se alían para ofrecernos una gran oportunidad

En cuestión de dos décadas, el desarrollo de estos dispositivos ha sido tal que, a día de hoy, podemos encontrar en el mercado auténticas máquinas que sirven para llevar a cabo una innumerable lista de actividades. Y de entre la gran variedad de ordenadores portátiles que triunfan en el mercado, desde que Apple lanzase la serie MacBook, dispositivos como el MacBook Air 13 se han convertido en algunos de los más buscados del mercado.

El ordenador MacBook Air 13, disponible en El Corte Inglés.

Este, en cuestión se trata de un modelo lanzado en 2020, cuya principal innovación respecto a la mayoría de ordenadores, no solo de la gama Apple, sino a nivel global, es el chip M1. Un sistema que cuenta con un procesador de cuatro núcleos de alto rendimiento, el cual ha supuesto un cambio sumamente significativo respecto a otros portátiles en términos de eficiencia y potencia.

Algo que afecta tanto a la hora de trabajar como a la de consumir todo tipo de ocio. Y es que la CPU de este portátil es hasta 3,5 veces más potente que la de cualquier otro modelo, mientras que sus gráficos son hasta cinco veces más rápidos. Además, en términos de accesibilidad a cualquier tipo de usuario, gracias a su sistema Neural Engine, se multiplica la velocidad del aprendizaje automático respecto al propio usuario.

Un dispositivo que ofrece unas prestaciones sin precedentes en lo relativo a la autonomía, de hasta 18 horas sin dejar de utilizarlo, como el peso, ya que apenas tiene un peso de 1,29 kilogramos. Y la gran noticia es que, por tiempo limitado, os podréis hacer con este increíble portátil en la web de El Corte Inglés por un precio de tan solo 1.029 euros.