Florence tiene un sérum facial que está rompiendo todos los récords en Amazon: 59.000 valoraciones y subiendo

Con el paso de los años la piel pierde su frescura. Menos elasticidad y luminosidad y un predominio de arrugas. Hay muchas personas que acuden con frecuencia a centros de belleza y estética para mejorar su piel, sin embargo estos tratamientos suelen ser demasiado costosos.

Por este motivo, hay otras que optan por productos de cosmética que ayudan a combatir el paso del tiempo en el rostro. Uno de los artículos más recomendados es el Bio sérum facial con ácido hialurónico puro de Florence, con vitaminas C, E y 100% orgánico.

En Amazon se encuentra a la venta el frasco de 60 ml de la prestigiosa firma Florence, con un precio actualmente de 12,99 euros.

Es uno de los artículos más vendidos y mejor valorados en cosmético con ácido hialurónico. Sus clientes están muy contentos con los resultados obtenidos. De hecho, cuenta con casi 60.000 valoraciones y la mayoría de ellas le ponen cinco estrellas.

Su fórmula es altamente rica en vitamina E, aceite de jojoba y aloe vera. Estos penetran profundamente en las capas subcutáneas de la piel proporcionando una hidratación instantánea y mejorando la textura de la piel, además proporciona un efecto antienvejecimiento, ya que estimula la producción natural de colágeno.

Este sérum es ideal tanto para hombres como para mujeres. Conseguirás una piel más radiante y joven. Con este sérum se reducen considerablemente las líneas sutiles, las arrugas y es anti cicatrices de acné. Aplicable también en cuello y escote. Tu rostro refrescado e hidratado al momento.

Algunas de las más de 60.000 valoraciones positivas tras el uso del producto

“A la semana comencé a ver pequeños pero notables resultados. La piel queda suave, jugosa (pero no grasa) y flexible, como se siente y ve mucho más joven. Tengo líneas de expresión muy pequeñas y finas. Casi no se notan. Pero mi problema eran las rojeces. De una semana a otra se ve una gran disminución de tono. Llevo alrededor de tres semanas usándola, ni si quiera de forma constante, y el cambio es increíble. Sin duda un producto que volveré a comprar. Seguiré viendo los cambios con el uso”, dice una clienta habitual del sérum.

“Estoy muy contenta con este serum. Se absorbe muy rapido, no es aceitoso, yo tengo la piel fina y seca y me encanta como me la deja. Acabo de terminar el frasco, me ha durado unos 3 meses aplicandome el serum dos veces al dia. Ya he pedido otro frasco de este maravilloso serum, ya que es el que mas me gusta de muchos otros que probe . En general noto que mi piel ha mejorado. Lo recomiendo. Solo una cosita para el vendedor: el primer frasco me llego con la punta del dosificador partida , pero decidi no devolverlo y darle una oportunidad al serum. Y acerte”, comparte otra.

