Las sandalias de yute de MaryPaz que no te quitarás en toda la primavera

El calzado es un elemento muy importante a tener en cuenta tanto a la hora de confeccionar nuestro outfit como para reforzar nuestro fondo de armario. Es indispensable a la hora de marcar el estilo de nuestro conjunto y además nos aportará la comodidad que necesitamos en cada momento y MaryPaz es uno de nuestros grandes referentes.

Siempre recomendamos contar con la mayor variedad posible de calzado en nuestro fondo de armario, de esta forma podremos combinarlo de diferentes maneras en función de lo que requiera la ocasión y podremos decidir entre apostar por algo más cómodo o priorizar el estilo.

Las sandalias de yute de MaryPaz con las que ganar en altura y estilo

Cuando un calzado además de ser cómodo es versátil y podemos utilizarlo tanto para combinarlo con esos looks de diario como para ocasiones más especiales, no podemos evitar recomendarlo. Estas sandalias de MaryPaz son un claro ejemplo de ello y estamos seguros de que no dejarán de venderse esta primavera.

Si algo nos ha llamado la atención de este calzado es su gran ponibilidad. Combina genial con todo tipo de looks, tanto de diario como otros más formales, por lo que estamos seguros de que podría convertirse en el calzado estrella de tu fondo de armario esta primavera.

Se trata de unas sandalias de cuña en yute con tiras delanteras efecto ante que ofrecen un gran agarre. Tiene un cierre mediante pulsera con hebilla metálica en la parte de atrás. Tienen un gran agarre y te ofrecen una comodidad similar a unas zapatillas, pero ganando altura con su tacón de 6,3 centímetros de altura.

Están confeccionadas en 100% poliéster en el corte con una suela de 100% TPR, unos materiales cómodos y resistentes. Además, podrás encontrarlas tanto en negro como en beige o color camel para que escojas la opción que más se adecúe a tus gustos. Están disponibles en la nueva colección de MaryPaz a un precio de 33,99 euros.