En verano siempre se hace la misma pregunta: “¿Duermes en ropa interior o con pijama?”. En invierno no hay duda, el pijama es la mejor opción para protegernos del frío. Largos y gruesos. Incluso muchos de felpa para ir más abrigados por casa. Hasta nuestra querida Jennifer López usa esta prenda en esta época del año. En más de una ocasión la hemos visto posar con pijamas de corte masculino y botonera estilo camisa.

Shein vence a todas las marcas ‘low cost’ con sus pijamas

En Shein encontramos una retahíla de pijamas. De todo tipo. Con los estampados más divertidos y tejidos de calidad. En lo que todos coinciden es en su económico precio, incluso mucho más que en Primark. Por este motivo, todos se venden como churros. La firma china vuelve a triunfar con un nuevo éxito y rivaliza con otras marcas como Zara o Primark, entre otras.

Uno de los pijamas más originales de Shein, que seguro vemos algún día puesto a Jennifer López, es con estampados de cactus, pero también encontramos con dibujos de lunas, estrellas, calabazas, gatos, perros y todo lo que podamos llegar a imaginar. En Shein encontramos absolutamente de todo, y si no está en el portal no existe. Más variedad y a mejor precio, a un solo clic de nuestra casa. Las marcas ‘low cost’ tienen a un gran competidor.

Nosotros te vamos a enseñar una colección de nuestros pijamas favoritos. Todo son conjuntos de pijama con botonera estilo camisa de hombre con divertidos estampados muy originales y con un tejido muy suave, tanto al tacto como a la vista. La media de estos pijamas ronda los 15 euros aproximadamente.