Shein tiene una versión más barata del vestido de Zara que se ha agotado en España

Seguro que has oído hablar del vestido de invitada de Zara. Ha sido todo un éxito en ventas, pero muchísima gente se ha quedado sin él ya que se ha agotado muy rápido. La prenda costaba 50 euros. Por suerte, Shein se dio cuenta del tremendo éxito y decidió versionarlo por un precio más económico, tan solo 18 euros.

A continuación te vamos a dar todos los detalles de un vestido que va a ser una prenda infalible para triunfar. La podrás utilizar muchísimas veces, ya sea para ir a una boda o al trabajo.

Shein versiona el exitoso vestido de invitada de Zara con estampado floreado

Es un vestido muy lujoso y elegante. Shein ha versionado la prenda, pero sin perder esa identidad. Sigue siendo un vestido de invitada. La prenda cuenta con un bonito estampado de flores sobre un fondo negro.

No solo te servirá para cualquier ocasión, sino que además seguirás las tendencias, ya que este otoño/invierno las marcas se han propuesto dar mucha vida a sus artículos tras varias temporadas oscuras. Son unas flores grandes y muy llamativas, en colores rosados y violetas.

Los colores de esta prenda hacen que sea idónea para cualquier evento, pero también para crear miles de combinaciones. Puedes añadir otras prendas o complementos de cualquier color y le sentarán bien. Si nos fijamos en más detalles, cuenta con hombreras y un largo idónea para marcar elegancia. Es un vestido ‘low cost’, pero podría ser perfectamente de pasarela. Feminidad absoluta.

En cuanto te lo pongas parecerás una estrella de cine cruzando la alfombra roja. Desde luego que por mucho que lo miramos, si no nos dicen que es de Shein y que cuesta 18 euros no nos lo creemos. Es imposible. Elegante, con estilo, barato y favorecedor. No podemos pedir mucho más, solo que tengan nuestra talla. Lo encontrarás disponible en S, M y L.