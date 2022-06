El short de Stradivarius que parece de Chanel y sólo cuesta 19€

Unos short elegantes son una de las mejores opciones para aguantar las altas temperaturas en la oficina si aún no tienes tu pantalón corto favorito para ello no busques más que ya lo hemos encontrado. En concreto pertenece a Stradivarius y no nos puede gustar más además tiene un aire al estilo de Chanel que lo hace aún más ideal.

Estos pantalones de Stradivarius son de tela de tweed, no se pegan al muslo, tiene una abertura suficiente para que sean súper fresquitos y permitan pasar el aire y que a la vez no den calor. Además, su forma acampanada es lo que hace que sean súper elegantes, y la clave de todo ello es que son de tiro alto y de inspiración marinera, lo que hace que se aplane toda la zona del vientre y tenga efecto reductor.

Además están disponibles en todas las tallas por solo 19 euros, por lo que son un chollazo en toda regla. Son una opción ideal para afinar las caderas y tienen mucha vida más allá de looks súper formales. Pero es verdad que lo primero para lo que nos han gustado ha sido para ello. Esta disponible en tres tonalidades en un blanco crudo, en negro y en un rojo pasión.

Nos imaginamos estos pantalones de Stradivarius conjuntándolo con una camisa de satén en diferentes colores y unos zapatos acorde con la camisa. Si tu oficina la vestimenta es más relajada nosotros apostaríamos por el color ya que en verano es lo que más nos apetece. También con una blusa cuello halter, lo combinaríamos con unas sandalias estilo mules.

Para el día a día con una camiseta sencilla o una camisa de lino con unas sandalias planas o unas cuñas tenemos un look ideal para tomar algo con amigos o para una cena. Además cuando bajen las temperaturas en Stradivarius también podemos encontrar chaquetas de tweed a juego con este modelo de shorts.