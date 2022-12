Los tacones rojos que triunfan esta Navidad, y no por Sebastián Yatra, son de Lidl

Lidl está top 1 en tendencias. La cadena de supermercados alemana ha conseguido convertir su ropa y complementos en auténticos objetos de deseo. Lo demostró esta semana con el sorpresivo éxito de unos ugly jerséis navideños con su logo, que ya se han vendido por el triple de su precio original, y unas horas después sorprendió a todos con una reedición en colaboración con la propia Carmen Lomana.

Al ritmo de la canción «Tacones rojos» de Sebastián Yatra, Carmen Lomana presentó una nueva incorporación a su zapatero con la que ha revolucionado las redes sociales una vez más. Se trata de unos tacones rojos, con detalles en amarillo y azul que nos dan una buena pista de quién está detrás de este lanzamiento, son los colores corporativos del supermercado alemán Lidl.

Tacones rojos Lidl

Los tacones de Lidl tienen un diseño muy clásico, a priori tienen la punta muy biselada, stilettos altos y finos. Hasta aquí todo bien, pero de nuevo lo interesante de los zapatos es la combinación de colores. Los zapatos son de color rojo brillante, con tacones amarillos y suela azul. Naturalmente, para dar el toque final a los salones, la marca ha querido poner el logo del supermercado encima de los tacones.

Aún no se sabe el precio que tendrán los tacones, pero teniendo en cuenta los precios que suelen tener los productos del supermercado alemán, muchos usuarios estiman que no supere los 20 euros. No es la primera vez que la cadena lanza calzado con esta combinación de colores, el año pasado ya lanzó unas zapatillas que se agotaron en cuestión de semanas.

Lo que sí sabemos es cuando podremos hacernos con ellas, la socialité ha podido disfrutar de este lanzamiento en exclusiva, el resto de nosotras tendremos que esperar hasta el miércoles 14 de diciembre para tenerlos en nuestras manos.

👠 LOS TACONES DE LIDL 👠 🚀 Miércoles 14 de diciembre.

🔥 Colección exclusiva con unidades limitadas.

❤ Para todxs. Tallas desde la 35 a la 46. Una fantasía que se ha hecho realidad gracias al apoyo de nuestra comunidad en redes.#LosTaconesDeLidl, de las redes a tus pies. pic.twitter.com/bAjigO3ok3 — Lidl España (@lidlespana) December 12, 2022