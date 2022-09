El total look de Zara para ir a la oficina por menos de 40 euros

Los looks de dos piezas siempre consiguen llamarnos la atención, esos conjuntos que llevan arrasando varias temporadas siendo el pico más alto en tendencias. Están ideados al completo y puedes adquirir varias prendas que combinan a la perfección.

Estos conjuntos son muy cómodos a la mente y al cuerpo, son superfavorecedores y, aunque comenzó por la moda de los traje chaqueta (americana y pantalón), actualmente podemos encontrarlos en infinidad de estilos y diseños.

No hace falta gastar mucho, nuestras tiendas low cost nos facilitan ir con un total look totalmente económico. Zara es la tienda más top que suele lanzar a menudo en sus nuevas colecciones este tipo de conjuntos.

Look ‘navy ‘a precio de escándalo

Zara nos ha robado el corazón con este total look de rayas que no te podrás quitar en todo el otoño. El look marinero se popularizó entre 1930 y 1950, pero hasta la década de los 70 los diseñadores de alta costura no se animaron a crear piezas inspiradas en este estilo.

Compuesto por dos prendas, por un lado tenemos el top estilo cropped con cuello redondo y manga larga. Está disponible en tallas desde la S hasta la L en Zara a un precio de 17,95 euros.

Para conjuntar este top crop, Zara propone una falda de corte midi con el mismo estampado, un print de rayas en blanco y negro inspirado en la moda navy y con un tejido de fibras elásticas. El precio de la falda es de 19,95 y al igual que el top las tallas van desde la S hasta la L.

Su precio es lo que llama la atención, podemos tener un conjunto de entretiempo por menos de 40 euros, normal que Zara lo haya posicionado como su ‘top ventas’, ¡es perfecto! Es un conjunto muy versátil, puedes ponértelo en estos últimos días de verano con unas sandalias o bien dejarlo para días de frío y lluvia y combinarlo con unas botas.