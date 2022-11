Amarás este traje con plumas de Lefties, un total look por menos de 35 euros

¿Os acordáis de la camisa con plumas verdes de la temporada pasada de Zara? Sí, es que se hizo viral en 24 horas y se agotó al momento. Pues el Amancio Ortega lo ha vuelto a hacer y ha lanzado en Lefties este traje con plumas perfecto para esta Navidad.

Hay prendas que no pasan desapercibidas nada más salir a la venta por primera vez. Bien por su estampado, diseño o un toque de estilo se convierten en el objeto de deseo de numerosos creadores de tendencias y, por lo tanto, de todos. Esto es exactamente lo que ha sucedido con este traje negro de satén, cuyo detalle de plumas lo ha convertido en una obsesión para muchas.

Además, esta temporada no hemos parado de hablar de los total looks, esos que se han convertido en un must para las más fashionistas. Los trajes de dos piezas son una de las formas más exitosas de encontrar estilo, tanto para ocasiones especiales como para outfits más informales. Ahora que la Navidad está a la vuelta de la esquina y todas las celebraciones que la acompañan, hemos encontrado esta joya de la que literalmente te enamorarás.

Traje de plumas Lefties

Entrando en detalles está compuesto por una camisa cropped negra, de manga acabada en puño con el mencionado detalle de la aplicación de plumas del mismo color y cierre frontal con botones. A todos estos atributos, hay que sumarle el hecho de que ha sido confeccionado en poliéster al 100%.

Aunque se trata de una prenda atemporal, que como hemos visto no pasa de moda. De este modo, podemos incluir una pieza básica en nuestro armario, una camisa negra, pero con ese rasgo inconfundible que la distingue de otros modelos clásicos y aporta sutilmente un toque de elegancia, sofisticación y feminidad única a nuestros looks.

La parte inferior del conjunto está compuesta por un pantalón fluido de silueta wide leg que tiene como punto característico y extra cool que la pernera termine en plumas, el elemento más buscado entre las últimas tendencias.

El precio de la camisa es de 15,99 euros, mientras que del pantalón es de 17,99 euros. Sin duda se trata de un total look increíble para triunfar allá donde vayas. Un conjuntazo que no cuesta más de 35 euros.