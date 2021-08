Zara tiene los jeans con el truco para lucir cuerpo como Jennifer López a los 51 años

Jennifer López es sinónimo de belleza y elegancia. No solo no podemos creer que tenga 51 años con su estupendo físico, sino que además nos deja con la boca abierta con sus estilismos. Estamos muy pendientes de ella cada vez que sale de casa o publica algo en las redes sociales porque la diva del Bronx sigue todas las tendencias y sino las crea. Si hay una prenda con la que se vuelve loca la cantante ese es el tejano.

El tejano es una de las prendas que nunca falta en un armario, sea masculino o femenino. Es el pantalón más versátil de todos. Con este no puedes decir eso de “no tengo nada que ponerme”.

Combinan a la perfección con cualquier otra prenda y complemento. Siempre irás a la última porque ademas ahora se hacen todo tipo de modelos.

Desde pitillos hasta acampanados, de cintura alta o anchos, pasando por las roturas y los acabados deshilachados. Sin olvidar los shorts. El tejano tiene infinidad de posibilidades, y ahora incluso colores.

Jennifer López sabe como sacarle partido a los tejanos. Encuentra siempre los que mejor le sienten a su figura y le saquen partido a sus glúteos. Para algo tiene que servir machacarse en el gimnasio, pero si tienes una ayuda siempre viene bien.

Los jeans son la prenda más exitosa y eso que algunos diseñadores cometieron un error al no querer sacar una colección con su nombre, como Halston. Yves Saint Laurent se arrepintió al momento: “Sólo me arrepiento de una cosa: no haber inventado los jeans”.

Los tejanos favoritos de Jennifer López están en Zara a un precio muy económico

JLo es amante de todo tipo de tejanos, sin embargo, es cierto que los jeans pitillo bien estrechos y subidos de la cintura para conseguir esa parte trasera de infarto son los que mejor le sientan. No obstante, en materia de colores lo tiene muy claro: ella opta por los blancos.

Zara tiene unos jeans que le encantarán a Jennifer López. Se trata de unos tejanos ajustados de tiro alto con cinco bolsillos, cierre frontal con cremallera y botón. Actualmente están disponibles en todas las tallas de la 32 a la 46 por un precio de 29,95 euros.