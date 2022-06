Zara tiene el total look de oficina que adoran las abogadas

Para abogadas o todas las que necesitan ir muy arregladas en verano en Zara hemos encontrado el look para ir divina, no morir de calor e ir de tendencia. Y como no con un buen precio y eso es lo que nuestro querido Amancio nos ha dado.

Leer más: Zara tiene las bermudas bordadas perfectas para verano que podrás llevar incluso a la oficina

En concreto este look de Zara esta compuesto por un pantalón de traje de tiro alto confeccionado con tejido en mezcla de lino. Con bolsillos laterales y falsos bolsillos de vivo en espalda, detalle de pinzas marcadas en delantero y cierre frontal con cremallera, botón interior y gancho metálico. Con un precio de 29.95 euros.

En un ideal color azul celeste esta combinación de traje no puede ser más ponible. El chaleco es la otro parte de este total look un chaleco confeccionado con tejido en mezcla de lino con escote pico y manga sisa y cierre frontal con botones. Su precio es de 25.95 euros y simplemente no puede ser más perfecto para esta temporada.

Un color monísimo que destacará el moreno pero no hará más pálida nuestra piel si aún estamos muy blanquitas. Este look nos sirve para las oficinas más arregladas pero también para actos como puede ser un bautizo. Además este color ya en sí es una opción perfecta por lo que si eres una chica más sencilla con accesorios en marrón queda de cine.

Pero si eres más atrevida o el acto en sí es un poco más arreglado que la oficina puedes darle un poco de vidilla con unos zapatos en algún color potente mi apuesta personal sería al naranja ya que realza mucho el moreno y es un color súper en tendencia. Pero el rosa o el verde también le sentarían de cine.

Leer más: Este traje de Mango es perfecto para la oficina y para el afterwork

En Zara tenemos muchas opciones de este estilo y es una compra segura ya que vale para cualquier edad por lo que es un fondo de armario ideal. Aprovéchate de las rebajas de la semana que viene y hazte con el por un precio más reducido.