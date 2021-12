Zara, y en concreto el jersey verde tendencia del momento, es el elegido por Sara Carbonero para ir de puente

Durante todo este año el rosa ha sido el color tendencia, no obstante, en la recta final del 2021, para las prendas de invierno, se ha antepuesto el verde. Es uno de los colores favoritos por las expertas en moda. Y es que después de vivir un año con restricciones, ahora que podemos disfrutar sin éstas es momento de ponerle color y alegría a la vida.

A Sara Carbonero le encanta la moda. En su cuenta de Instagram nos muestra muchos de sus modelos y nos encanta. Suele lucir prendas ‘low cost’ que podemos adquirir cualquiera fácilmente, aunque a veces también las combina con algunas de alta costura. Aprovechando el puente la periodista se ha tomado unos días de vacaciones. Ha hecho una pequeña escapada, desconocemos si en compañía de Kiki Morente, aunque nos despierta curiosidad vamos a centrarnos en moda.

Sara Carbonero confía en el verde para su ‘total look’

Vemos a Sara Carbonero muy feliz y más guapa. No nos extraña, lleva el color perfecto que realza el rostro. “Verde que te quiero verde”. Nosotros también. Este fin de semana, la toledana ha apostado por un ‘total look’ de Zara. Ha combinado diferentes tonalidades de verde. Un abrigo de color verdeaceite de jacquard de edición limitada y un jersey verde de cuello de punto subido. No pueden ser más favorecedores.

Hoy nos vamos a centrar en el jersey, por supuesto de punto. El tejido que nunca pasa de moda y es ideal para ir abrigados estas fechas tan frías. Tiene el cuello alto para protegernos aún más del frío. La mala noticia es que te tenemos que decir que no quedan tallas. No obstante, puedes apuntarte a la lista de espera. Zara promete que volverá a traer más unidades. No nos extraña porque además de ser perfecto su precio es muy económico, 25,95 euros. Lo tiene todo para arrasar.