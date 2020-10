13 de octubre de 2020 (17:26 CET)

El Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid (Aquavall) ha aprobado las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe previo de auditoria del año 2019; así como el programa plurianual de la entidad para los años 2021-22-23, y ha anunciado beneficios, aunque el Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR) alertó el año pasado de que apenas ejecutaba un tercio de las licitaciones planificadas desde que empezó su actividad.



Pese a los datos difundidos por la entidad, ha recibido críticas por no publicar las actas de los Consejos de Administración, un ejercicio que los críticos con ella tachan de falta de transparencia y critican que no se hagan públicas de forma íntegra dichas cuentas e informes señalando inversiones que debían haberse realizado desde hace tiempo.



El comunicado emitido ayer por el Consejo de Administración reflejaba que "la entidad obtiene un margen de explotación de 17.256.107 de euros en el ejercicio 2019”, pero OSUR señalaba entonces que si bien la empresa anunciaba beneficios y que se dedicarían a inversiones no aportaba datos que lo corroborara, de forma que el superávit se lograría en detrimento de las inversiones necesarias para mantener en óptimas condiciones las infraestructuras y modernizar la red.



Del 11 al 17 de agosto hubo hasta cinco fugas de agua con las consiguientes reparaciones y este año ha habido hasta 22 reparaciones en la ciudad hasta la fecha, lo que supone más de dos incidencias graves al mes que generan cortes y pérdidas de agua.



La nota de prensa de Aquavall indica que las inversiones realizadas a lo largo del año 2020 ascendían a 9.118.134 euros pero sería una parte del total de inversiones que la operadora debía de realizar desde 2017, según los datos de OSUR, que en septiembre del año pasado indicó que de la previsión de inversiones de 2017 a 2019 de 21.685.716,53 euros, tan solo se había licitado 17.690.016,21 euros, "lo que representa un 18,4% por debajo de la previsión de inversiones y que incluso así se aleja mucho de la realidad pues hasta la fecha solo se han ejecutado, 6.742.439,46 euros, menos de un tercio de lo previsto".



El pasado junio, Aquavall anunciaba el desembolso anual de 782.410 euros con la intención de renovar el parque de contadores de agua de la ciudad en un plazo de doce años y destacaba que la renovación de los 120.000 contadores, aunque siempre ha estado exento de pago por los usuarios, ya que, al igual que en la actualidad, la anterior concesionaria ya realizaba la renovación mediante el pago de una cuota.

Durante los años de gestión compartida pública-privada, la empresa concesionaria abonó un canon anual finalista por un total de 130 millones de euros al consistorio, según reflejan los balances públicos.