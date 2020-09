Arquimea: "Podemos dar resultados de PCR en menos de 4 horas"

17 de septiembre de 2020 (17:17 CET)

Una compañía española redirigió toda su actividad durante la crisis del coronavirus para facilitar la realización masiva de test PCR y ahora colabora con la Liga de Fútbol Profesional (LFP), varias empresas, colegios y comunidades autónomas para acelerar el diagnóstico de la enfermedad.

Arquimea Group desarrolla soluciones tecnológicas para el sector espacial, de defensa, transporte y fintech. A través de Arquimea Medical, el grupo ya había hecho una incursión en el sector de las ciencias de la vida, especialmente en el campo de la veterinaria.

Pero con la llegada de la pandemia, la compañía se puso en "modo guerra", explica Diego Fernández, presidente de Arquimea Group, en una entrevista con Business Insider España. El CEO asegura que la pandemia dejó de ser un problema empresarial para ser un problema personal que les empujó a ver cómo podían ayudar.

En primer lugar, los ingenieros de Arquimea fabricaron más de 4.000 pantallas faciales que distribuyeron a policías, farmacias y hospitales en un momento en el que la falta de equipos de protección puso en peligro a los trabajadores esenciales durante la pandemia. "No era un problema de dinero, es que no había equipos", recuerda el presidente de Arquimea Group. "Optamos por la fabricación española y así pudimos ser muy rápidos sin problemas de dependencia de la importación", señala.

Además de la fabricación de pantallas protectoras, Arquimea Group también colaboró con Hersill —la única pyme española que fabricaba respiradores en el país y que acabó asociándose con una fábrica militar para producir 5.000 respiradores— asesorando y comprando componentes para abastecer a la empresa.

"El mercado internacional en aquel momento estaba librando una guerra silenciosa por ese tipo de componentes", asegura Fernández. "Los países tenían embargos en componentes que necesitábamos y nos paraban la mercancía en las fronteras", recuerda.

La línea más importante para Arquimea fue la producción de pruebas PCR para poder realizar diagnósticos de forma masiva. "Teníamos algunos laboratorios en nuestra órbita con capacidad para hacer PCR, pero no para realizar test masivos", explica Fernández. Así, el grupo los unió todos bajo lo que ha recibido el nombre de Alianza Covid 19 y se lanzó a importar isótopos, reactivos y líneas robotizadas.

Actualmente, el consorcio de laboratorios tiene capacidad para realizar más de 10.000 test PCR, aunque explica que ahora mismo no están realizando tantas pruebas. Además del consorcio, los ingenieros del grupo desarrollaron un software que permitiera mantener el control y procesar el nivel de muestras que se estaban obteniendo.

"Comenzamos a hacer PCR en residencias", señala Fernández, que recuerda con tristeza las tasas de contagio que se observaban en los centros y la rapidez con la que necesitaban los resultados. Desde ahí, se expandieron hacia los hospitales y llegaron hasta la liga de fútbol.

"Ahora mismo tenemos las manos llenas con las empresas y los colegios", asegura Fernández, que a pesar de todo lamenta que algunas comunidades autónomas (con otras sí que colabora), como la de Madrid, no han contado con sus servicios. "Tenemos capacidad para dar los resultados en menos de 4 horas si es una urgencia y en menos de 24 horas en cualquier caso", afirma el presidente de Arquimea Group.

El objetivo pasa por liberar la carga de los laboratorios hospitalarios

Fernández señala que las Administraciones Públicas están optando por centralizar las PCR en hospitales, lo que está provocando un colapso de los servicios debido a la gran cantidad de las pruebas que les derivan desde la Atención Primaria para llevar a cabo la labor de rastreo.

Fernández aboga por un modelo que permita que los laboratorios hospitalarios queden más liberados de estas labores y las Administraciones Públicas subcontraten a las compañías privadas. "Las Administraciones tienen que contar con la empresa privada", asegura.

El presidente de Arquimea insiste en que esto no es una cuestión de hacer negocio. "Hemos invertido hasta ahora unos cuatro millones de euros y no contamos con recuperarlos", reconoce. "No hemos puesto precios pensando en hacer negocio", añade.

Arquimea lanza un test anticuerpos para hacer desde casa

El grupo también ha puesto en el mercado un test de anticuerpos que las personas pueden realizar desde casa y enviar la muestra para obtener sus resultados en el día siguiente. La idea de Fernández era conseguir la aprobación de la Agencia Española del Medicamento para conseguir venderlo en farmacia, pero lamenta que no ha recibido respuesta.

La compañía ha decidido vender el test de forma online y asegura que está siendo muy demandado. "Facilita uno de los mayores problemas para la realización de la prueba de anticuerpos, que es la recogida de la muestra en sí", señala.

Fernández quiere también ponerlo a disposición de los colegios, porque, como padre de dos hijas, asegura que las PCR son pruebas más incómodas para los niños que el test de anticuerpos desarrollado, que toma muestra con un pequeño pinchazo en el dedo.

De cara al futuro, la compañía no prevé asentar los test como una línea de negocio, pero sí valora "potenciar el I+D con lo que hemos aprendido" y exportar la tecnología a otros países, de donde ya han recibido interés.

