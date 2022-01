Bruselas cambia los protocolos del coronavirus para viajar por la Unión Europea

Europa se acerca a la nueva normalidad. A pesar de que la sexta ola de contagios todavía no ha remitido de forma decidida, Bruselas aprobará este martes un importante cambio en los protocolos sobre la Covid-19 que sirven para determinar los viajes por el espacio comunitario. Las nuevas reglas serán más laxas, en la línea de la estrategia de ‘gripalizar’ la enfermedad.

El Consejo de la Unión Europea suprimirá este martes el mapa de riesgo de los contagios como la principal guía para el establecimiento de restricciones adicionales para la entrada en cualquier país comunitario. Hasta ahora se usaban los datos de incidencia acumulada para hacer una clasificación que podía añadir medidas extra en función del territorio de origen, según ha publicado El País.

Con el nuevo cambio, la decisión de pedir una prueba PCR adicional al ingresar al país o el establecimiento de una cuarentena obligatoria ya no dependerá del ritmo de contagios del país de origen del viajero, sino que estará establecida por el estatus de su certificado covid que cobrará una importancia todavía mayor.

Esa decisión se ha tomado de forma paralela al mantenimiento del límite de validez del certificado covid de nueve meses para aquellos que solo se hayan administrado las dos primeras dosis de la vacunación. Para mantener en orden el pasaporte será necesario acudir a un centro de salud a inocularse la tercera.

Bruselas limita la validez de los test de antígenos a 24 horas

De esta forma, las personas que estén vacunadas con la pauta correspondiente en cada momento o aquellos que hayan pasado la enfermedad y presenten una prueba negativa podrán moverse con libertad entre los países comunitarios. Eso sí, la UE ha decidido recortar la validez de los test de antígenos hasta solo 24 horas antes de emprender el viaje.

El Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) continuará monitoreando de manera semanal el nivel de incidencia acumulada que presenta cada uno de los países. Sin embargo, este dato se utilizará con un carácter informativo y ya no será un criterio excluyente para imponer las restricciones de movilidad en cada zona.

La medida llevaba sobre la mesa desde el pasado mes de noviembre, pero la entrada en escena de la variante ómicron y el fuerte repunte de la sexta ola ha demorado su aplicación. Los 27 estados miembro de la UE ya acordaron dar luz verde a este cambio este viernes y su aprobación definitiva tendrá lugar en el Consejo de Ministros de Asuntos Generales de este martes en Bruselas.

La UE ha tomado esta decisión después de que la vacunación con la pauta de dos dosis haya alcanzado a un 70%, mientras que la campaña de refuerzo sigue algo más lenta. España es uno de los países más avanzados en esta estrategia. La cobertura con las dos primeras inyecciones supera el 80%, mientras que 19,1 millones de españoles ya cuentan con la tercera.