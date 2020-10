Dia exprime los rebrotes y vende un 5% más en España

15 de octubre de 2020 (10:18 CET)

Al contrario que para el resto de la economía, 2020 es un buen año para las cadenas de supermercados. Prácticamente todas registran incrementos de facturación. Incluso las que arrastraban caídas antes de la llegada de la pandemia. Durante el estado de alarma, el 'boom' fue evidente, pero la subida se mantiene en el tercer trimestre, cuando Distribuidora Internacional de Alimentación (Dia) logró elevar las ventas el 4,9% en España.

La cadena controlada por el magnate ruso Mikhail Fridman hizo público este jueves un avance de las ventas del tercer trimestre. La compañía logró que fueran un 2,5% superiores a nivel global y pasaran desde los 1.638,3 millones del mismo periodo del año anterior hasta los 1.679,2 millones a pesar de rebajar el número de tiendas de 6.720 a 6.207.

La subida deja el crecimiento anual en el 2,2% --un 7,9% si no se tiene en cuenta el cierre de establecimientos que la firma ha acometido a lo largo del ejercicio--.

Dia en España: de 1.050 a 1.100 millones

La organización consiguió doblar el crecimiento en España frente a la media, marcada por el desplome en Brasil, donde la comparativa es del -15,8% por la venta de establecimientos y la devaluación del real.

En cambio, en territorio nacional la firma presume de un crecimiento que salta desde los 1.050,2 millones hasta los 1.101,5 millones gracias a la mejora del surtido, la nueva distribución de frescos y el nuevo modelo de franquicias, que ya engloba al 65% de las tiendas de este perfil. De no tener en cuenta la reestructuración en marcha, las ventas like for like suben el 7,6%.

En Portugal, el ascenso fue del 4,2% con un comportamiento similar al español. En Argentina, el cuarto de los mercados en los que opera Dia, el incremento de la facturación alcanzó el 17,3%. Sin embargo, entre ambos países apenas suponen 330 millones de euros de ingresos.

DuCharme: "la falta de turistas no ha afectado"

Con el anuncio, el presidente de Dia, Stephan DuCharme, celebró "los esfuerzos de transformación" de la empresa, centrados por el momento en mejorar la oferta de frescos.

Además, la cotizada española presumió de que la caída del turismo no afectó en su negocio. "Los menores niveles de turismo internacional durante la temporada alta de vacaciones, que ha sido visible en el nivel de tráfico en tienda, no han tenido un impacto material en nuestro desempeño anual hasta la fecha en España y Portugal, ya que se ha mantenido un incremento en el nivel de la cesta media".