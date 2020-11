Hotusa pide 140M y una carencia a la banca para resistir al covid-19

19 de noviembre de 2020 (06:55 CET)

Nadie duda de que está siendo un año difícil para las hoteleras. El grupo Hotusa, la cadena hotelera presidida por Amancio López, al igual que otras compañías del sector, también sufre una caída de la actividad sin precedentes, lo que le ha obligado durante el segundo y tercer trimestre del año a adelgazar su estructura de costes para capear el temporal.

La medida ha venido reforzada con peticiones de liquidez, que ascienden a 140 millones de euros y vienen acompañadas de solicitudes de carencia en los pagos a los bancos acreedores.

En un documento dirigido a inversores a finales de octubre, la compañía concreta que el montante total de la financiación deseada asciende a 112 millones a 31 de marzo de este año (apenas dos semanas después de decretarse el estado de alarma).

Acerca de la ayuda en los pagos a la banca, Hotusa afirma que su intención es que la carencia sea del 63% sobre los pagos de los préstamos hipotecarios. La compañía cerró 2019 con una deuda neta de 721 millones de euros, lo que representaba 4,5 veces su resultado bruto de explotación.

Las ayudas plasmadas en el documento se suman a la posible inyección desde la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para acceder al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Se trata de un instrumento habilitado por el Gobierno que ya ha servido a otras empresas como la aerolínea Air Europa, de la familia Hidalgo.

Previsiones de ingresos para final de 2020

En sus previsiones para el cierre de año, Hotusa aporta unas cifras con buenas expectativas. La compañía de Amancio López, pese al contexto de rebrotes, afirma que la caída de reservas para el último trimestre de 2020 será únicamente del 27%. "Los hoteles deberían estar abiertos en todo el mundo y la capacidad aérea adaptada a la demanda", prevén.

Sobre el resultado de explotación del grupo cuando termine el año, Hotusa considera que seguirá siendo positivo, aunque sufrirá un retroceso de aproximadamente el 50% comparado con el resultado obtenido en 2019. Hotusa prevé un i2021 con una facturación en el primer trimestre similar a la de principios de 2020, es decir, sin tanta influencia de la crisis sanitaria.

El ERTE como fórmula para rebajar los gastos

Hotusa hace hincapié en que su plan de reducción de gastos se tradujo en una rebaja importante de los costes laborales, que pasaron a suponer solo el 10% (desde el 90%) de los gastos totales después de aplicar un ERTE al 100% de la plantilla empleada en hoteles.

Aunque el grupo Hotusa siempre se ha caracterizado por permanecer atento a oportunidades de negocio para llevar a cabo su expansión, en la documentación enviada a inversores considera que ahora no es el momento de seguir en esta línea: "Se han paralizado todas las inversiones no esenciales y en particular cualquier adquisición de nuevos establecimientos hoteleros por parte del grupo", afirma el texto.

Un tercio de los hoteles cerrados

Con un ojo puesto en el break open, el indicador que determina cuándo es mejor mantener el hotel abierto que cerrado, Hotusa encara el último trimestre del año con 150 de sus hoteles operativos, lo que supone que un tercio de sus establecimientos permanecen cerrados.

A través de su área hotelera Eurostars Hotel Company, la compañía ha reabierto 106 establecimientos en España, donde tiene más exposición (146 hoteles) y 44 a escala internacional. En cuanto a los hoteles extranjeros, las aperturas se reparten entre Portugal, Italia, Alemania, Andorra, Francia, Bélgica, Austria, la República Checa, EEUU, México, Hungría y Colombia.

