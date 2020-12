17 de diciembre de 2020 (17:06 CET)

La marca Lanjarón, perteneciente a Aguas Danone, ha anunciado que el próximo año Lanjarón comenzará a utilizar botellas de plástico hechas con el plástico de otras botellas. Esto significa que producirá sus botellas sin extraer nuevos recursos gracias a la aplicación de la recircularidad real.

François-Xavier Lacroix, director general de Aguas Danone en España, califica este logro como un "hito" que demuestra que "está en nuestras manos ofrecer nuestros productos de la manera más sostenible posible" y que hace realidad el objetivo 'bottle to bottle' que es parte de la filosofía 'One Planet. One Health' de la compañía.

Con este anuncio Lajarón adelanta adelanta cuatro años su compromiso de producir sus botellas con plástico reciclado (rPet), inicialmente previsto para 2025, y se convierte en la primera marca de Aguas Danone en España en completar esta transición.

Tapón unido a la botella para mejorar la reciclabilidad

La marca también ha anunciado un nuevo formato de tapón que mejora la reciclabilidad del plástico de los envases al no separarse de la botella.



"El tapón que se queda" está igualmente fabricado con plásticos 100% reciclables y se mantiene unido a la botella una vez ésta se ha abierto. Foto: Lanjarón

Esto, según la compañía, facilita y hace más efectivo el proceso de reciclaje, ya que de este modo el consumidor tendrá un único elemento para desechar, a la vez que asegura que todo el conjunto del envase —el tapón y la botella— llegan al contenedor amarillo.

Este nuevo formato de tapón estará disponible en el mercado en las próximas semanas, según ha comunicado la compañía.